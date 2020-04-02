Смогут ли власти закупить в России дешевой нефти? И ждать ли снижения цен на бензин?

Источник материала: Tut.by

Беларусь в апреле рассчитывает купить 2 миллиона тонн российской нефти по цене порядка 4 долларов за баррель, сказал сегодня, 2 апреля премьер-министр Сергей Румас. Получается, что российская нефть подешевела до примерно 30 долларов за тонну, в то время как еще в январе, согласно данным Белстата, Минск платил за российскую нефть 360 долларов за тонну? Стоит ли ожидать в таком случае снижение цен на бензин и дизтопливо на внутреннем рынке?





Откуда взялись 4 долларов за баррель?

В результате резкого падения мировых цен на нефть средняя цена российской нефти Urals в марте 2020 года сложилась, по данным Минфина РФ, в размере 29,17 доллара за баррель, что в 2,3 раза меньше, чем в марте прошлого года. При этом в среду, 1 апреля, стоимость физических партий Urals приблизилась к 10 долларам за баррель, сообщает ценовое агентство Argus . В результате цена нефти для Беларуси «могла в моменте достичь и 4 долларов за баррель, учитывая беспошлинный характер поставок для Беларуси», пояснили TUT.BY трейдеры. «Но это все формулы, котировки, по которым одни могут продать, а другие — купить. Но условная „Роснефть“ может и не продать», — сказал собеседник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Беларусь не сможет закупить у России 2 млн тонн нефти по цене 4 доллара за баррель, если не будет соответствующего рыночного предложения.

— Мы всегда говорим о рыночной конъюнктуре. Если будут такие времена, если будут предложения по таким ценам, значит, можно будет закупить, но если таких времен рыночных не наступит и даже если наступит, но будет отсутствовать предложение, тогда закупить не получится. Это абсолютно рыночная конъюнктура, — сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС ).

1 апреля стало известно, что формульные цены на Urals, которые служат ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке России, стали отрицательными, сообщило Argus. Котировка Argus fip (Free in pipe означает, что продавец обязан доставить за свой счет товар к трубопроводу) Западная Сибирь в понедельник, 30 марта, была равна минус 1007 российских рублей за тонну, а во вторник — минус 1200 рублей за тонну. По сути это означает, что компаниям в настоящее время продавать нефть на внутреннем рынке выгоднее, чем на экспорт. Затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и некоторые другие расходы превышают среднюю стоимость Urals (порт Роттердама).

Между тем в четверг, 2 апреля нефтяные фьючерсы на североморский эталон Brent (Urals продается с дисконтом к нему) на бирже Ice начали расти после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Саудовская Аравия в течение «нескольких дней» заключат сделку о прекращении ценовой войны, что приведет к снижению добычи и возобновлению роста цен.

Но, как сообщает Рейтер , ряд аналитиков скептично оценивают вероятность такого стремительного развития событий.

Почему 2 млн тонн нефти?

Согласно индикативному балансу, в 2020 году Россия может поставить Беларуси 24 млн тонн нефти, то есть по 2 млн тонн нефти в месяц. Но с начала года большинство российских компаний прекратили поставки нефти на белорусские НПЗ из-за споров о цене.





В январе-марте объем нефтепереработки на заводах в Новополоцке и Мозыре составил порядка 3 млн тонн. Из них российские компании поставили чуть более 1 млн тонн. Львиная доля этого объема пришлась на компании группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. НПЗ также перерабатывала танкерную нефть, собственные запасы, белорусскую нефть и технологическую нефть.

21 марта пресс-служба российского кабмина сообщила, что премьер-министры Беларуси и России договорились о поставках нефти на белорусские НПЗ «в полном объеме и на согласованных условиях».

— Все российские компании смогут поставлять нефть без премии. Из этой премии, 11,7 доллара с тонны, 7 долларов снижают компании, оставшиеся 4,7 доллара будут урегулированы межбюджетными расчетами. То есть правительство России возьмет эти 4,7 доллара на себя, — пояснял Румас.

Однако в течение 10 дней стороны так и не договорились. Камнем преткновения стали объемы и выбор поставщиков.

31 марта концерн «Белнефтехим» сообщил, что минимальный объем нефтепереработки в апреле составит 1 млн тонн, но стоит задача увеличить его до 2 млн тонн. Поставки танкерной нефти в апреле сохранятся.

В последний день марта официальный представитель «Транснефти» (управляет нефтепроводом «Дружба») Игорь Демин заявил, что компании РФ подали заявки на поставку нефти в апреле на НПЗ Беларуси в объеме около 1 млн тонн.

— Однако ни один из возможных грузоотправителей не представил документы для оформления маршрутных поручений. Поэтому необходимые для этих поставок объемы нефти пока не будут сниматься из запланированных месячным графиком отгрузок в портах, — добавил он.

Цены на нефть упали, а почему цена на топливо не снижается?

Концерн «Белнефтехим» осуществляет регулирование цен на нефтепродукты путем установления предельной максимальной цены. С начала года автомобильное топливо в Беларуси подорожало на 9 копеек, или на 5%. Последний раз это произошло 1 марта.





«Текущий месяц завершается нисходящим трендом цен на нефть, что позволяет формировать оптимистичный прогноз по дальнейшей динамике цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в марте», говорилось в комментарии концерна.

В марте цена на нефть продолжила падать. Стоимость топлива не изменилась.

Пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко сказал TUT.BY, что вопрос ценообразования на топливо не такой простой, как может показаться, мол, нефтяные котировки пошли вниз, надо сразу снижать цену на топливо.

— Давайте мы эту нефть [за 4 доллара за баррель] сначала купим, — говорит Тищенко. — А если серьезно, то уровень цен на нефтепродукты зависит от многих факторов: стоимости нефти, налоговой нагрузки, курса валют, уровня цен в сопредельных государствах. Нефть мы покупает не за белорусские рубли. Значит уже здесь [в начале года] несем определенные потери. Стоимость бензина в долларовом эквиваленте снизилась. В той же России, у которой нефти более чем предостаточно, также не наблюдается снижения цен на топливо. Если обратиться к истории, то когда цены на нефть росли, то топливо резко не дорожало. Государство проводило политику сдерживающего роста цен. Почему-то сейчас об этом забывают. Но заводы несли убытки. А НПЗ — это градообразующие предприятия. Отмечу также, что концерн устанавливает предельные максимальные цены. Поэтому еще раз подчеркну, что вопрос ценообразования надо оценивать с разных сторон. Могу заверить, что концерн мониторит ситуацию ежедневно и на основании всех факторов принимает согласованное решение об изменении цены.