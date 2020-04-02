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ЕБРР выделит кредит в 15 миллионов евро на 7 лет на строительство лесопильного завода под Мозырем

02.04.2020 19:06 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Под Мозырем построят современный лесопильный завод. Новое частное предприятие будет создано на базе существующего объекта и существенно повысит конкурентоспособность отечественной деревообработки. Кредит в 15 миллионов  евро на 7 лет выделит Европейский банк реконструкции и развития. Планируется, что предприятие сможет  ежегодно выпускать около 250 тысяч кубометров пиломатериалов из дерева хвойных пород. Продукция будет экспортироваться на существующие и новые рынки. Новый лесопильный завод, принадлежащий эстонской компании, поможет создать в Мозыре около 100 новых рабочих мест и увеличить почти вдвое ее годовую производительность в Беларуси. Ранее подобный проект уже был реализован в альянсе эстонского капитала и Европейского банка реконструкции и развития в городе Витебске.

 
Теги: Витебск
 
 
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Под Мозырем построят современный лесопильный завод. Новое частное предприятие будет создано на базе существующего объекта и существенно повысит...
 
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