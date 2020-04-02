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Европарламентарии: Призываем немедленно освободить Сацука и снять все предъявленные уголовные обвинения

02.04.2020 20:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Делегация Европарламента по связям с Беларусью призывает незамедлительно освободить редактора «Ежедневника» Сергея Сацука, а белорусские власти — соблюдать соответствующее законодательство и международные обязательства Беларуси в области свободы слова и средств массовой информации. Об этом говорится в заявлении, выпущенном депутатами Европарламента.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мы с тревогой узнали, что был арестован известный журналист-расследователь и главный редактор интернет-издания «Ежедневник» Сергей Сацук, которому грозит уголовное преследование по сомнительному обвинению в даче взятки — преступлению, наказуемому по Уголовному кодексу Беларуси лишением свободы на срок от трех до десяти лет, — говорится в заявлении.

Европарламентарии отмечают, что в течение многих лет Сацук активно занимался журналистскими расследованиями, «несмотря на неблагоприятные условия для независимых СМИ, которые до сих пор преобладают в Беларуси». В прошлом году он обнародовал коррупционную схему с участием высокопоставленных чиновников системы здравоохранения, ряд из которых впоследствии действительно были осуждены.

— Мы считаем, что сегодняшние обвинения, выдвинутые в адрес господина Сацука в прямой связи с этим расследованием, тем более абсурдны. Господин Сацук неоднократно получал угрозы и, что поразительно, его арест произошел после того, как он публично раскритиковал легкомысленный подход властей к сдерживанию эпидемии COVID-19 в Беларуси. В момент глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения средства массовой информации играют решающую роль в освещении пандемии и предоставлении точной информации населению, — считают в Европарламенте.

Депутаты заявляют: арест Сацука может привести к дальнейшему запугиванию или самоцензуре независимых журналистов, которые работают над такими социально значимыми вопросами, как коррупция или общественное здравоохранение.

— По всем этим причинам мы призываем к безусловному и незамедлительному освобождению господина Сацука и снятию всех предъявленных ему уголовных обвинений, а также призываем белорусские власти соблюдать соответствующее законодательство и международные обязательства Республики Беларусь в области свободы слова и средств массовой информации, — говорится в заявлении.

Напомним, сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета Госконтроля задержали главного редактора издания «Ежедневник» Сергея Сацука 25 марта по подозрению в получении взятки. 27 марта сотрудников «Ежедневника» допросили в Департаменте финансовых расследований КГК, Сергея Сацука перевели в СИЗО № 1.

31 марта Комитет госконтроля в отношении Сергея Сацука возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 430 (Получение взятки) УК. По мнению следствия, Сацук получил в качестве взятки за написание статьи «на конкурентов» 5 тысяч долларов.

2 апреля Глава КГК Леонид Анфимов прокомментировал «дело Сергея Сацука».

 
 
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Депутаты Европарламента отмечают, что в течение многих лет Сацук активно занимался журналистскими расследованиями, «несмотря на неблагоприятные условия для...
 
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