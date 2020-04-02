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На юге Минской области завершается сев ранних яровых

В Гродненской области приступили к севу сахарной свеклы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аграрный сезон в стране набирает темп Из-за сухой и бесснежной зимы каждый день на счету. Необходимо успеть, пока в земле сохраняется влага. В южных регионах уже завершают сев ранних яровых. На подмогу...

Из-за сухой и бесснежной зимы каждый день на счету. Необходимо успеть, пока в земле сохраняется влага. В южных регионах уже завершают сев ранних яровых. На подмогу приходят современные технологии. Элементы точного земледелия позволяют ускорить работу.- об аграрных буднях.Виталий Дорошко на отлично знает тонкости аграрной стратегии. Работу на земле выбрал еще в детстве, по примеру дедушки. Сейчас сам за рулем мощной техники. В подмогу победителю профсоревнований - не только солидный опыт, но и технологии. Навигатор составляет карту поля и подсказывает оптимальный маршрут.Сегодня в этом хозяйстве, что под Солигорском, завершают сев ярового ячменя. Работать приходится оперативно - пока земля не утратила влагу. В таких условиях электронные помощники особенно кстати.Технологии точного земледелия внедряют многие аграрии. Это позволяет существенно ускорить работу. Например, раньше в этом хозяйстве во время посевной были задействованы минимум три единицы техники, теперь хватает одной.Такие подходы планируют применять и в соседнем хозяйстве. За предыдущий сезон здесь значительно улучшили агропоказатели. В этом надеются побить собственные рекорды. Темпы посевной - уже точно выше прошлогодних.Вскоре на юге Минской области перейдут в посеву кормовой кукурузы. Это одна из основных культур для многих сельхозпредприятий. Чтобы снизить закупки фуражного зерна, площади в этом году увеличат.В Гродненской области уже приступили к севу сахарной свеклы. Это хозяйство - один из лидеров в стране. До 200 гектаров ежегодно здесь отдают под сладкие корнеплоды. Даже выработали особую технологию выращивания. Сначала нарезают борозды, после дают земле несколько дней, чтобы прогреться. И только потом вносят семена.Сергей Савчик, главный агроном СПК "Свислочь": "На протяжении 4 лет у нас урожайность была выше тысячи центнеров с гектара. Что касается отношения, то вы знаете, что "Свислочь" - это свеклосеющее хозяйство. Полностью отточены технологии. Завершили сев яровых зерновых и зернобобовых культур. Приступили к посеву сахарной свеклы".Несмотря на неустойчивую погоду, темп работы наращивают во всех регионах. От подготовки почвы до посева. К слову, на севере страны, где только начался выборочный сев ранних зерновых, для аграриев стартовал и конкурс профмастерства.