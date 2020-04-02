ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Аграрный сезон в стране набирает темп

02.04.2020 22:08 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Из-за сухой и бесснежной зимы каждый день на счету. Необходимо успеть, пока в земле сохраняется влага. В южных регионах уже завершают сев ранних яровых. На подмогу приходят современные технологии. Элементы точного земледелия позволяют ускорить работу. Александра Кавелич - об аграрных буднях.

Виталий Дорошко на отлично знает тонкости аграрной стратегии. Работу на земле выбрал еще в детстве, по примеру дедушки. Сейчас сам за рулем мощной техники. В подмогу победителю профсоревнований - не только солидный опыт, но и технологии. Навигатор составляет карту поля и подсказывает оптимальный маршрут. 

Сегодня в этом хозяйстве, что под Солигорском, завершают сев ярового ячменя. Работать приходится оперативно - пока земля не утратила влагу. В таких условиях электронные помощники особенно кстати. 

Технологии точного земледелия внедряют многие аграрии. Это позволяет существенно ускорить работу. Например, раньше в этом хозяйстве во время посевной были задействованы минимум три единицы техники, теперь хватает одной. 

На юге Минской области завершается сев ранних яровых


Такие подходы планируют применять и в соседнем хозяйстве. За предыдущий сезон здесь значительно улучшили агропоказатели. В этом надеются побить собственные рекорды. Темпы посевной - уже точно выше прошлогодних. 

Вскоре на юге Минской области перейдут в посеву кормовой кукурузы. Это одна из основных культур для многих сельхозпредприятий. Чтобы снизить закупки фуражного зерна, площади в этом году увеличат. 

В Гродненской области приступили к севу сахарной свеклы


Аграрный сезон в стране набирает темп


В Гродненской области уже приступили к севу сахарной свеклы. Это хозяйство - один из лидеров в стране. До 200 гектаров ежегодно здесь отдают под сладкие корнеплоды. Даже выработали особую технологию выращивания. Сначала нарезают борозды, после дают земле несколько дней, чтобы прогреться. И только потом вносят семена. 

Сергей Савчик, главный агроном СПК "Свислочь":  "На протяжении 4 лет у нас урожайность была выше тысячи центнеров с гектара. Что касается отношения, то вы знаете, что "Свислочь" - это свеклосеющее хозяйство. Полностью отточены технологии. Завершили сев яровых зерновых и зернобобовых культур. Приступили к посеву сахарной свеклы".  

Несмотря на неустойчивую погоду, темп работы наращивают во всех регионах. От подготовки почвы до посева. К слову, на севере страны, где только начался выборочный сев ранних зерновых, для аграриев стартовал и конкурс профмастерства. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за сухой и бесснежной зимы каждый день на счету. Необходимо успеть, пока в земле сохраняется влага. В южных регионах уже завершают сев ранних яровых. На подмогу...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика