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«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти в Беларусь

02.04.2020 21:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти на Мозырский НПЗ и новополоцкий «Нафтан». Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на представителя крупнейшей нефтяной компании России.


Фото: Reuters

«Роснефть» и белорусские НПЗ подписали контракты на поставку нефти в Беларусь. Поставки будут осуществляться на условиях, о которых компания сообщала ранее — то есть с премией 5 долларов за тонну", — сообщили в компании.

О других подробностях контрактов не сообщается.

Вместе с тем трубопроводная монополия «Транснефть» пока не получила от «Роснефти» документы для оформления прокачки нефти в Беларусь, но заявка есть.

31 марта «Транснефть» сообщила, что российские компании подали заявки на поставку нефти в апреле на НПЗ Беларуси в объеме около 1 млн тонн.

Ранее в концерне «Белнефтехим» говорили, что минимальный объем нефтепереработки в апреле составит 1 млн тонн, но стоит задача увеличить его до 2 млн тонн. Поставки танкерной нефти в апреле сохранятся.

21 марта правительства Беларуси и России договорились о цене российской нефти для Минска. Причем премию в размере 4,7 долларов за тонну российским нефтяникам планировалось компенсировать за счет межбюджетных расчетов, то есть правительства РФ, говорил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Сегодня, 2 апреля, Румас заявил, что Беларусь в апреле рассчитывает купить 2 миллиона тонн российской нефти по цене около 4 долларов за баррель.

В результате резкого падения мировых цен на нефть средняя цена российской нефти Urals в марте 2020 года сложилась, по данным Минфина РФ, в размере 29,17 доллара за баррель, что в 2,3 раза меньше, чем в марте прошлого года. При этом в среду, 1 апреля, стоимость физических партий Urals приблизилась к 10 долларам за баррель, сообщает ценовое агентство Argus. В результате цена нефти для Беларуси «могла в моменте достичь и 4 долларов за баррель, учитывая беспошлинный характер поставок для Беларуси», пояснили TUT.BY трейдеры.

Согласно индикативному балансу, в 2020 году Россия может поставить Беларуси 24 млн тонн нефти, то есть по 2 млн тонн нефти в месяц. Но с начала года большинство российских компаний прекратили поставки нефти на белорусские НПЗ из-за споров о цене.

В январе-марте объем нефтепереработки на заводах в Новополоцке и Мозыре составил около 3 млн тонн. Из них российские компании поставили чуть более 1 млн тонн. Львиная доля этого объема пришлась на компании группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. НПЗ также перерабатывали танкерную нефть, собственные запасы, белорусскую нефть и технологическую нефть.

«Роснефть» владеет в Беларуси 36 АЗС, пятью нефтебазами и 21-процентной долей в Мозырском НПЗ. В 2019 году крупнейшая нефтяная компании РФ поставила Беларуси 8,8 млн тонн нефти, то есть почти половину из закупленных страной 18 млн тонн.

 
Теги: Минск
 
 
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«Роснефть» и белорусские НПЗ подписали контракты на поставку нефти в Беларусь. Поставки будут осуществляться на условиях, о которых компания сообщала ранее, то...
 
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