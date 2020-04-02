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«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти в Беларусь
02.04.2020 21:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти на Мозырский НПЗ и новополоцкий «Нафтан». Об этом
«Роснефть» и белорусские НПЗ подписали контракты на поставку нефти в Беларусь. Поставки будут осуществляться на условиях, о которых компания сообщала ранее — то есть с премией 5 долларов за тонну", — сообщили в компании.
О других подробностях контрактов не сообщается.
Вместе с тем трубопроводная монополия «Транснефть» пока не получила от «Роснефти» документы для оформления прокачки нефти в Беларусь, но заявка есть.
31 марта «Транснефть» сообщила, что российские компании подали заявки на поставку нефти в апреле на НПЗ Беларуси в объеме около 1 млн тонн.
Ранее в концерне «Белнефтехим»
21 марта правительства Беларуси и России договорились о цене российской нефти для Минска. Причем премию в размере 4,7 долларов за тонну российским нефтяникам планировалось компенсировать за счет межбюджетных расчетов, то есть правительства РФ, говорил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.
Сегодня, 2 апреля, Румас
В результате резкого падения мировых цен на нефть средняя цена российской нефти Urals в марте 2020 года сложилась, по данным Минфина РФ, в размере 29,17 доллара за баррель, что в 2,3 раза меньше, чем в марте прошлого года. При этом в среду, 1 апреля, стоимость физических партий Urals
Согласно индикативному балансу, в 2020 году Россия может поставить Беларуси 24 млн тонн нефти, то есть по 2 млн тонн нефти в месяц. Но с начала года большинство российских компаний прекратили поставки нефти на белорусские НПЗ из-за споров о цене.
В январе-марте объем нефтепереработки на заводах в Новополоцке и Мозыре составил около 3 млн тонн. Из них российские компании поставили чуть более 1 млн тонн. Львиная доля этого объема пришлась на компании группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. НПЗ также перерабатывали танкерную нефть, собственные запасы, белорусскую нефть и технологическую нефть.
«Роснефть» владеет в Беларуси 36 АЗС, пятью нефтебазами и 21-процентной долей в Мозырском НПЗ. В 2019 году крупнейшая нефтяная компании РФ
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«Роснефть» и белорусские НПЗ подписали контракты на поставку нефти в Беларусь. Поставки будут осуществляться на условиях, о которых компания сообщала ранее, то...
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