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Экономика дня

02.04.2020 22:08 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские парламентарии готовы помочь гражданам избавиться от навязчивой рекламы в почтовых ящиках. В механизме поправок, которые им предстоит рассмотреть на весенней сессии, прописано, что рекламодатель и рекламораспространитель будут обязаны прекратить доставку листовок в почтовый ящик по первому требованию его владельца. Если окажется, что после заявления потребителя о нежелании получать рекламу этот же рекламодатель снова направил ему свою листовку, то нарушителю выдадут предписание. За неисполнение предписания (в том числе - в случае продолжения нарушения) будет предусмотрена административная ответственность. Тему продолжит "Экономика дня" с Андреем Лаптенком.

На рассмотрении и другие поправки в рекламное законодательство. Депутаты обсудят поправки в законодательство о рекламе.

Рекламу ждут новации.


В частности, депутаты предлагают изменить правовое поле использования коммерческих видеороликов в общественном транспорте и размещения баннеров на автомобилях.

Виктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Конечно, многим надоедает вот это монотонное повторение, а иногда и с большим звуком, когда в салоне пассажирского транспорта после объявления остановок еще идет коммерческая реклама. Этого не должно быть. И мы работаем над этим. Или вообще минимизировать количество коммерческой рекламы, или, если она останется, это уже решат депутаты, то она должна и по звуку, и по продолжительности, так сказать, не нарушать спокойствия пассажиров".

Также изменения могут затронуть и белорусский телевизионный рынок. Возможны ограничения для зарубежного контента и рекламы. Запрет может коснуться и проигрывания коммерческих видеороликов во время трансляции детских передач. 

Цены на нефть во вторник стремительно росли на ожидании заключения сделки о сокращении добычи


Цены на нефть сегодня довольно быстро росли. Причины две: ожидание заключения сделки о сокращении добычи, уверенность, что Саудовская Аравия и Россия в ближайшие несколько дней достигнут соглашения, высказал и Дональд Трамп, рынки сразу отреагировали. Кроме того, оптимизма нефти добавили и планы Китая закупать топливо в резервы. Стоимость нефти Brent сегодня росла сразу на 11% к уровню в 28% ($27,78) за баррель.

Белорусский рубль на торгах укрепился к доллару и евро


Белорусский рубль на торгах, уступив российскому, укрепился к доллару и евро. Курсом на завтра доллар - 2,5879, евро - 2,8295. За 100 российских рублей на бирже предлагали 3,3199 белорусского. 

Эксперт: На рынке - ценовой разворот, растет число желающих продать жилье, цены снижаются


Курсовые колебания подтолкнули продавцов недвижимости скорректировать свои объявления. На рынке - ценовой разворот. В столице несколько недель подряд растет число желающих продать жилье. Только с начала марта общее предложение вторички выросло на 1,5 тысячи квартир, но среднее число продаж по месяцу намного меньше. Цены снижаются. 

Самый высокий процент скидок наблюдается сейчас в сегменте 1-комнатных квартир. Причем большой процент предложений по квартирам, построенным в 2019 году, владельцы которых и были нацелены на перепродажу и сейчас стремятся поскорее зафиксировать прибыль. Эксперты делают осторожный прогноз, что основная волна ценовой коррекции еще впереди.

 
 
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Белорусские парламентарии готовы помочь гражданам избавиться от навязчивой рекламы в почтовых ящиках. В механизме поправок, которые им предстоит рассмотреть на...
 
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Газета Авангард
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Вороновская газета
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Полымя
Единство
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