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Деньги выделялись, но ушли на другие объекты. Продолжение истории мертвых стен долгостроя «Глебовки»
03.04.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
26 февраля исполнилось 10 лет долгострою, который стоит возле улицы Хмельницкого за кинотеатром «Октябрь». Когда-то здесь располагалось Минское государственное художественное училище им. А. К. Глебова (в народе известное, как «Глебовка»). Минэкономики рассказало, почему реконструкция превратилась в долгострой и когда на объекте планируют возобновить работы.
История долгостроя
Месяц назад мы
В 2009 году здание «Глебовки» признали аварийным. 26 февраля 2010 года к училищу приехала техника, и по решению городских властей начался снос здания. Взамен художникам пообещали построить современное — со столовой, спортивным залом, выставочными помещениями и просторными аудиториями.
Замдиректора училища Марина Яцкевич в 2008 году
— Нам этот объект достался по наследству. До реорганизации предприятия он принадлежал участку СУ-2, сейчас этого участка нет, а объект перешел нам. Поэтому не могу сказать, почему тогда его приостановили, нужно поднимать архив, — рассказал нам заместитель директора по производству участка СУ-34 ОАО «Стройтрест №7» Денис Маскевич. — Почему сейчас не возобновляется? Потому что нет финансирования. Государство перестало на этот объект выделять деньги. И в ближайшем будущем никаких изменений по этому объекту не планируется.
Однако выпускники «Глебовки» и просто неравнодушные граждане надеются, что власти их услышат и помогут художественному колледжу обзавестись своими аудиториями и мастерскими. На сайте «Удобный город» минчане
«Согласно утвержденной в установленном порядке документации сметная стоимость составляет 26,06 млрд рублей в ценах 2006 года, остаток сметной стоимости на 01.01.2020 - 15,1 млрд рублей в ценах 2006 года, или порядка 18,0 млн рублей в текущих ценах.
В связи с уменьшением объема финансирования Государственной инвестиционной программы в расходах республиканского бюджета с 4,7 процента (в 2011-2014 гг.) до 2,8 процента (2,8% -2015 г., 2,7% - 2016 г., 2,6% - 2017 г., 3,8% - 2018 г., 2,6% - 2019 г., 2,3% - 2020 г.) не осуществлялось финансирование в 2015 г. - 90 объектов, 2016 г. - 108 объектов, 2017 г. - 92 объектов, 2018 г. - 74 объектов, 2019 г. - 45 объектов, 2020 г. - 36 объектов. Названный объект в 2015-2018 годы не финансировался и был включен в перечень строек и объектов, финансирование которых из республиканского бюджета не осуществлялось (приостановлено) в рамках Госинвестпрограммы.
В рамках Государственных инвестиционных программ 2019 года (Указ Президента Республики Беларусь от 19.02.2019 №71) и 2020 года (Указ Президента Республики Беларусь от 19.12.2019 №468) на строительство художественного училища было предусмотрено 1,3 млн рублей и 4,3 млн рублей соответственно. При этом Министерством культуры предусмотренные ассигнования уменьшены на 1,0 млн рублей и 4,0 млн рублей и направлены на другие объекты данного министерства.
Средства республиканского бюджета Госинвестпрограммы 2020 года сконцентрированы на реальных к вводу в эксплуатацию в 2020 году социально значимых объектах, переходящих с высокой степенью строительной готовности для ввода их в эксплуатацию в последующие годы.
Справочно.
Формирование Государственной инвестиционной программы на очередной финансовый год осуществляется Министерством экономики в соответствии с предложениями республиканских органов государственного управления, областных исполнительных комитетов, Минского горисполкома, иных организаций. Так, на строительство объектов в рамках Госинвестпрограммы 2020 года заинтересованными запрашивались ассигнования в сумме 1280,5 млн рублей, что в 2,2 раза больше предусмотренного объема.
Необходимо отметить, что в 2020-2021 годы основной объем бюджетных средств будет сконцентрирован на строительстве объектов социальной инфраструктуры Белорусской АЭС, г. Орша, Китайско- Белорусского индустриального парка, пограничной инфраструктуры, иных приоритетных объектов по решению Главы государства.
С учетом изложенного и принимая во внимание продолжительность строительства объекта «Строительство Минского государственного художественного училища имени А.К.Глебова с пристроенным общежитием по ул.Б.Хмельницкого, 5» (10 лет), вопрос оказания государственной поддержки для завершения строительства будет рассмотрен в установленном порядке при формировании проекта Государственной инвестиционной программы на 2021 год с учетом инвестиционных возможностей республиканского бюджета».
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Деньги выделялись, но ушли на другие объекты. Продолжение истории мертвых стен долгостроя «Глебовки»
26 февраля исполнилось 10 лет долгострою, который стоит возле улицы Хмельницкого за кинотеатром «Октябрь». Когда-то здесь располагалось Минское государственное...
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