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Деньги выделялись, но ушли на другие объекты. Продолжение истории мертвых стен долгостроя «Глебовки»

03.04.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

26 февраля исполнилось 10 лет долгострою, который стоит возле улицы Хмельницкого за кинотеатром «Октябрь». Когда-то здесь располагалось Минское государственное художественное училище им. А. К. Глебова (в народе известное, как «Глебовка»). Минэкономики рассказало, почему реконструкция превратилась в долгострой и когда на объекте планируют возобновить работы.

Деньги выделялись, но ушли на другие объекты. Продолжение истории мертвых стен долгостроя «Глебовки»

История долгостроя

Месяц назад мы рассказывали историю про Минское государственное художественное училище им. А. К. Глебова (с 1992 года училище было преобразовано в колледж), а в частности – про главное здание учебного заведения, которое уже 10 лет не может выйти из реконструкции.

В 2009 году здание «Глебовки» признали аварийным. 26 февраля 2010 года к училищу приехала техника, и по решению городских властей начался снос здания. Взамен художникам пообещали построить современное — со столовой, спортивным залом, выставочными помещениями и просторными аудиториями.

Замдиректора училища Марина Яцкевич в 2008 году утверждала изданию Naviny.by, что здание довоенной постройки действительно находилось в аварийном состоянии, а Министерство культуры обещало построить новое с общежитием за два года.

Деньги выделялись, но ушли на другие объекты. Продолжение истории мертвых стен долгостроя «Глебовки»

— Нам этот объект достался по наследству. До реорганизации предприятия он принадлежал участку СУ-2, сейчас этого участка нет, а объект перешел нам. Поэтому не могу сказать, почему тогда его приостановили, нужно поднимать архив, — рассказал нам заместитель директора по производству участка СУ-34 ОАО «Стройтрест №7» Денис Маскевич. — Почему сейчас не возобновляется? Потому что нет финансирования. Государство перестало на этот объект выделять деньги. И в ближайшем будущем никаких изменений по этому объекту не планируется.

Однако выпускники «Глебовки» и просто неравнодушные граждане надеются, что власти их услышат и помогут художественному колледжу обзавестись своими аудиториями и мастерскими. На сайте «Удобный город» минчане создали петицию с просьбой отыскать деньги на завершение возведения здания общежития и самого колледжа:

«В этом году будет уже 10 лет с даты сноса 26 февраля 2010 г. Минского художественного училища им. Глебова (с целью реконструкции).

Изначально в плане строительства был заявлен срок сдачи объекта — максимум через 3 года. Но на практике Министерство экономики урезало финансирование и заморозило стройку этого социально важного объекта. В результате — уже 10 лет, как МГХУ (переименованное в МГХК — колледж) не имеет своего учебного корпуса и общежитий.

То небольшое финансирование, которое выделяется МГХК, по факту распыляется на аренду учебных помещений у других собственников и до строительства не доходит.

По случаю невеселого 10-летнего юбилея сноса МГХУ просим в максимально короткие сроки изыскать средства и обеспечить финансирование для завершения строительства, а также назначить ответственных лиц и обозначить крайний срок исполнения"

Деньги выделялись, но ушли на другие объекты. Продолжение истории мертвых стен долгостроя «Глебовки»

Ответ Минэкономики

Министерство экономики Республики Беларусь ответило авторам петиции, где подробно расписало: как и почему стройка «заглохла» и когда ситуация может измениться:

Деньги выделялись, но ушли на другие объекты. Продолжение истории мертвых стен долгостроя «Глебовки»
Деньги выделялись, но ушли на другие объекты. Продолжение истории мертвых стен долгостроя «Глебовки»

«Согласно утвержденной в установленном порядке документации сметная стоимость составляет 26,06 млрд рублей в ценах 2006 года, остаток сметной стоимости на 01.01.2020 - 15,1 млрд рублей в ценах 2006 года, или порядка 18,0 млн рублей в текущих ценах.

В связи с уменьшением объема финансирования Государственной инвестиционной программы в расходах республиканского бюджета с 4,7 процента (в 2011-2014 гг.) до 2,8 процента (2,8% -2015 г., 2,7% - 2016 г., 2,6% - 2017 г., 3,8% - 2018 г., 2,6% - 2019 г., 2,3% - 2020 г.) не осуществлялось финансирование в 2015 г. - 90 объектов, 2016 г. - 108 объектов, 2017 г. - 92 объектов, 2018 г. - 74 объектов, 2019 г. - 45 объектов, 2020 г. - 36 объектов. Названный объект в 2015-2018 годы не финансировался и был включен в перечень строек и объектов, финансирование которых из республиканского бюджета не осуществлялось (приостановлено) в рамках Госинвестпрограммы.

В рамках Государственных инвестиционных программ 2019 года (Указ Президента Республики Беларусь от 19.02.2019 №71) и 2020 года (Указ Президента Республики Беларусь от 19.12.2019 №468) на строительство художественного училища было предусмотрено 1,3 млн рублей и 4,3 млн рублей соответственно. При этом Министерством культуры предусмотренные ассигнования уменьшены на 1,0 млн рублей и 4,0 млн рублей и направлены на другие объекты данного министерства.

Средства республиканского бюджета Госинвестпрограммы 2020 года сконцентрированы на реальных к вводу в эксплуатацию в 2020 году социально значимых объектах, переходящих с высокой степенью строительной готовности для ввода их в эксплуатацию в последующие годы.

Справочно. 

Формирование Государственной инвестиционной программы на очередной финансовый год осуществляется Министерством экономики в соответствии с предложениями республиканских органов государственного управления, областных исполнительных комитетов, Минского горисполкома, иных организаций. Так, на строительство объектов в рамках Госинвестпрограммы 2020 года заинтересованными запрашивались ассигнования в сумме 1280,5 млн рублей, что в 2,2 раза больше предусмотренного объема.

Необходимо отметить, что в 2020-2021 годы основной объем бюджетных средств будет сконцентрирован на строительстве объектов социальной инфраструктуры Белорусской АЭС, г. Орша, Китайско- Белорусского индустриального парка, пограничной инфраструктуры, иных приоритетных объектов по решению Главы государства.

С учетом изложенного и принимая во внимание продолжительность строительства объекта «Строительство Минского государственного художественного училища имени А.К.Глебова с пристроенным общежитием по ул.Б.Хмельницкого, 5» (10 лет), вопрос оказания государственной поддержки для завершения строительства будет рассмотрен в установленном порядке при формировании проекта Государственной инвестиционной программы на 2021 год с учетом инвестиционных возможностей республиканского бюджета».

Деньги выделялись, но ушли на другие объекты. Продолжение истории мертвых стен долгостроя «Глебовки»

 
 
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26 февраля исполнилось 10 лет долгострою, который стоит возле улицы Хмельницкого за кинотеатром «Октябрь». Когда-то здесь располагалось Минское государственное...
 
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