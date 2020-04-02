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Новак: себестоимость добычи нефти в России составляет 3−7 долларов за баррель
03.04.2020 06:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр энергетики РФ Александр Новак назвал себестоимость добычи нефти в России.
— Если говорить о месторождениях, которые были введены в эксплуатацию давно, на них себестоимость добычи колеблется в пределах 3−7 долларов за баррель, на новых месторождениях — уже около 15−20 долларов за бочку, — сказал Новак в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по
Он отметил, что российские производители нефти имеют достаточно диверсифицированную инфраструктуру, поэтому в текущих рыночных условиях имеют возможность как в полном объеме обеспечивать потребности внутреннего рынка, так и продолжать экспорт нефти и нефтепродуктов.
Сегодня, 2 апреля, премьер-министр Беларуси Сергей Румас
В результате резкого падения мировых цен на нефть средняя цена российской нефти Urals в марте 2020 года сложилась, по данным Минфина РФ, в размере 29,17 доллара за баррель, что в 2,3 раза меньше, чем в марте прошлого года. При этом в среду, 1 апреля, стоимость физических партий Urals
Впрочем, вечером 2 апреля нефтяные фьючерсы на североморский эталон Brent (Urals продается с дисконтом к нему) на бирже Ice показали рост и торговались на уровне 30−36 долларов за баррель. Это произошло после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Саудовская Аравия в течение «нескольких дней» заключат сделку о прекращении ценовой войны, что приведет к снижению добычи и возобновлению роста цен.
Позже Саудовская Аравия
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А на новых месторождениях - уже около 15−20 долларов за бочку
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