Новак: себестоимость добычи нефти в России составляет 3−7 долларов за баррель

Источник материала: Tut.by

Министр энергетики РФ Александр Новак назвал себестоимость добычи нефти в России.

— Если говорить о месторождениях, которые были введены в эксплуатацию давно, на них себестоимость добычи колеблется в пределах 3−7 долларов за баррель, на новых месторождениях — уже около 15−20 долларов за бочку, — сказал Новак в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по RNS ).

Он отметил, что российские производители нефти имеют достаточно диверсифицированную инфраструктуру, поэтому в текущих рыночных условиях имеют возможность как в полном объеме обеспечивать потребности внутреннего рынка, так и продолжать экспорт нефти и нефтепродуктов.

Сегодня, 2 апреля, премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил , что Беларусь в апреле рассчитывает купить 2 миллиона тонн российской нефти по цене около 4 долларов за баррель.

В результате резкого падения мировых цен на нефть средняя цена российской нефти Urals в марте 2020 года сложилась, по данным Минфина РФ, в размере 29,17 доллара за баррель, что в 2,3 раза меньше, чем в марте прошлого года. При этом в среду, 1 апреля, стоимость физических партий Urals приблизилась к 10 долларам за баррель, сообщило ценовое агентство Argus.

Впрочем, вечером 2 апреля нефтяные фьючерсы на североморский эталон Brent (Urals продается с дисконтом к нему) на бирже Ice показали рост и торговались на уровне 30−36 долларов за баррель. Это произошло после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Саудовская Аравия в течение «нескольких дней» заключат сделку о прекращении ценовой войны, что приведет к снижению добычи и возобновлению роста цен.

Позже Саудовская Аравия заявила о необходимости проведения экстренного совещания ОПЕК+ и «ряда других стран» для принятия мер по стабилизации мирового рынка нефти. При этом две недели назад в Саудовской Аравии называли нецелесообразным проведение совещаний внутри самой ОПЕК+ даже на уровне технических экспертов.