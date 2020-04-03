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В Минской области ранними яровыми засеяли 45 % площадей
03.04.2020 10:42 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВесенние полевые работы продолжаются в Беларуси. Сев ранних яровых фактически завершили на юге страны. Это Гомельская и Брестская области. Работают максимально быстро, пока почва не утратила влагу, и на полях центрального региона. Здесь засеяно 45 % площадей. В этом году аграрии Минской области ставку делают в том числе и на кукурузу. Стратегически важная культура дает большую отдачу в мясо-молочной промышленности.
Сергей Левкович, первый зампредседателя Миноблисполкома: "В этом году планируем дойти до планки 250 тысяч и прибавить еще 20 тысяч гектаров кукурузы. Это в первую очередь для наших птицефабрик и свинокомплексов, которые сегодня не могут обойтись без концентрированных кормов. Мы закупили более 150 кукурузных сеялок в прошлом и этом году для того, чтобы максимально технологично отработать данную культуру".
Добавим: во всех хозяйствах Минской области готовы все виды техники. В этом году в центральном регионе дополнительно закупили 100 новых энергонасыщенных тракторов и столько же зерноуборочных комбайнов.
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Весенние полевые работы продолжаются в Беларуси. Сев ранних яровых фактически завершили на юге страны. Это Гомельская и Брестская области. Работают максимально...
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