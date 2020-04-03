Лукашенко предложил оценивать руководство районов не по привесам и удоям, а по деньгам в бюджете

Источник материала: Tut.by

Во время посещения организаций группы компаний «Серволюкс» в Смолевичском районе Александр Лукашенко предупредил бизнесменов, что те, кто хотят при нем работать в первую очередь должны думать о людях. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Во время поездки президент высказал мнение, что частный бизнес должен ориентироваться не только на использование активов и получение выгоды, но и заботу о людях — трудовых коллективах, жителях территорий, где расположено то или иное производство.

«Если кто-то в Беларуси хочет работать, по крайней мере при нынешней власти, нынешнем президенте, он прежде всего думать должен о людях», — подчеркнул Лукашенко.

В частности, он ориентирует бизнесменов на развитие близлежащих сельских населенных пунктов.

«Мы тогда всегда договоримся. И за ценой не постоим. Главное — это человек. И те бизнесмены, которые сегодня (говорят. — Прим. редакции): вот, дай мне землю, дай мне то, это, а люди — не важно… Это дураки полные — приехали сорвать чего-то и улизнуть отсюда», — сказал президент.

Он также высказал уверенность, что критерии оценки работы районных руководителей должны быть ориентированы не на количественные показатели, а на эффективность производств.

«Какие-то начали критерии мне предлагать для оценки руководителей в районах. Привесы, удои и прочее. Я говорю: это уже в советские времена проходили. Какие привесы? Деньги!» — подчеркнул Лукашенко.

«Есть деньги в бюджете, увеличился бюджет за год у председателя райисполкома, отстегни ему какой-то процент, пусть он на всех разделит. Какой привес, кому нужны эти привесы? Можешь без привеса, лишь бы деньги были», — пояснил президент.