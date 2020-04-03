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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко посещает организации группы компаний "Серволюкс" Посевная кампания и развитие сельхозпроизводства Минской области - главные темы рабочей поездки Президента в Смолевичский район. Александр Лукашенко сегодня...

Посевная кампания и развитие сельхозпроизводства Минской области - главные темы рабочей поездки Президента в Смолевичский район. Александр Лукашенко сегодня посещает организации группы компаний "Серволюкс" - молочно-товарную ферму, где знакомится с современной технологией выращивания и содержания крупного рогатого скота, а также предприятие по производству полуфабрикатов мяса птицы."Серволюкс" - один из крупнейших производителей сельхозпродукции в Беларуси, у него есть племенное птицеводство, выпускают и комбикорм, широкая торговая сеть и лизинговая компания. На молочно-товарной ферме "Мгле", которая в составе группы компаний, обсудили и весенние полевые работы. Президент отметил, что в нынешних погодных условиях, когда почва сухая, нужно сеять более активно. Что касается сельхозкультур, то нужно увеличить площади под гречку, чтобы нарастить ее производство. Ранее Беларусь закрывала собственную потребность примерно наполовину. Остальное импортировали из России. Однако в последнее время появились определенные трудности с поставками. С этим и связано поручение Президента.Главное - эффективность производства, сколько удалось заработать в казну, а не количественные показатели. Об этом заявил Александр Лукашенко, говоря о критериях оценки работы руководителей районов. Частников же Президент нацеливает на заботу о людях и помощь в развитии сельских населенных пунктов, вблизи которых находится их производство, а не просто на использование активов и получение выгоды.