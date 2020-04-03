Лукашенко дал наказ бизнесменам: главное – это люди

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«Если кто-то в Беларуси хочет работать, по крайней мере, при нынешней власти, нынешнем Президенте, он прежде всего думать должен о людях», – подчеркнул белорусский лидер.

В частности, глава государства ориентирует бизнесменов на развитие близлежащих сельских населенных пунктов.

«Мы тогда всегда договоримся. И за ценой не постоим. Главное – это человек. И те бизнесмены, которые сегодня (говорят. – Прим. БЕЛТА): вот, дай мне землю, дай мне то, это, а люди – не важно... Это дураки полные – приехали сорвать чего-то и улизнуть отсюда», – сказал Президент.