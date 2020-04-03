Источник материала: Tut.by

Уголовное дело редактора «Ежедневника» Сергея Сацука передано в Следственный комитет, сообщил TUT.BY официальный представитель департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Юрий Кардымон.



Фото из аккаунта Сергея Сацука в Facebook

Как ранее объясняла адвокат Сацука Наталья Мацкевич, до 4 апреля журналисту должны предъявить обвинение или отпустить из СИЗО.

Напомним, сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета Госконтроля задержали главного редактора издания «Ежедневник» Сергея Сацука 25 марта по подозрению в получении взятки. 27 марта сотрудников «Ежедневника» допросили в Департаменте финансовых расследований КГК, Сергея Сацука перевели в СИЗО № 1.

31 марта Комитет госконтроля в отношении Сергея Сацука возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 430 (Получение взятки) УК. По мнению следствия, Сацук получил в качестве взятки за написание статьи «на конкурентов» 5 тысяч долларов.

2 апреля Глава КГК Леонид Анфимов прокомментировал «дело Сергея Сацука».

С требованием к белорусским властям немедленно освободить Сацука уже выступили европарламентарии, ОБСЕ, «Репортеры без границ», Европейская и Международная федерации журналистов.