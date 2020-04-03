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Уголовное дело редактора «Ежедневника» Сергея Сацука передано в Следственный комитет
03.04.2020 10:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уголовное дело редактора «Ежедневника» Сергея Сацука передано в Следственный комитет, сообщил TUT.BY официальный представитель департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Юрий Кардымон.
Как ранее объясняла адвокат Сацука Наталья Мацкевич, до 4 апреля журналисту должны предъявить обвинение или отпустить из СИЗО.
Напомним, сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета Госконтроля
31 марта Комитет госконтроля в отношении Сергея Сацука
С требованием к белорусским властям немедленно освободить Сацука уже выступили европарламентарии, ОБСЕ, «Репортеры без границ», Европейская и Международная федерации журналистов.
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С требованием к белорусским властям немедленно освободить Сацука уже выступили Европарламентарии, ОБСЕ, «Репортеры без границ», Европейская и Международная...
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