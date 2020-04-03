 В Глуске проводят модернизацию сетей электросвязи

Источник материала: Радзiма



В Глуске до конца этого года планируется заменить 600 телефонных номеров. Об этом редакции рассказал Сергей Домбровский, начальник Осиповичского зонального узла электросвязи Могилёвского филиала РУП «Белтелеком», куда, наряду с Осиповичским, Кировским и Кличевским, входит и Глусский участок электросвязи. Еще 685 номеров заменят в агрогородках Застенок Устерхи, Берёзовка и Заволочицы.

Это связано с модернизацией сетей электросвязи, в частности, с переходом с оборудования АТС (электронных станций) на платформу IМS. Сеть IMS — это современная мультимедийная система, которая позволяет предоставлять как традиционные услуги телефонной связи, так и новые современные услуги и сервисы. К примеру, переход на платформу IМS позволяет подключить «музыкальный марафон» (замена стандартных гудков на мелодии, фразы и тому подобное), автоматический определитель номера, высокоскоростной интернет, в том числе можно будет подключать пакеты услуг, когда и телефон, и телевидение, и интернет идут одним комплектом, более выгодным по цене.

Также в Глуске строятся сети электросвязи для обеспечения абонентского доступа по технологии xPON в доме № 37 по улице Гагарина. Это новостройка, часть квартир здесь уже сдана в эксплуатацию, часть еще только будет заселяться, и все жильцы получат возможность пользоваться современными услугами электросвязи.

Кроме того, сейчас в горпоселке идет реконструкция сети: устаревшие линии связи продолжают заменять на современную оптическую сеть, преимущества которой очевидны — это высокая скорость интернета, телевидение высокой четкости, качественная голосовая связь. До конца года оптоволокно должно прийти в 220 глусских домов. К слову, эти работы, как и вышеназванные, проводятся за счет «Белтелекома».

О. ВАСИЛЕВСКАЯ

Фото А. АВТУХОВОЙ