Стартовал «Предприниматель года»! Узнайте, как принять участие и что можно выиграть

Подать заявку нужно не позднее 31 мая 2020 года в горисполкомы, райисполкомы, администрации районов Минска по месту государственной регистрации. Заявка должна сопровождаться копией документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя или руководителя.
Образец заявки можно скачать по ссылке
Участие в конкурсе бесплатное.
Конкурс проводится среди юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства (кроме номинации «Стабильный успех»), в уставном фонде которых акции (доли) государства отсутствуют либо составляют менее 50%, а также индивидуальных предпринимателей по следующим номинациям:
«Успешный старт»;
«Стабильный успех» (в данной номинации участвуют крупные предприятия);
«Эффективный бизнес в сфере производства»;
«Эффективный бизнес в сфере услуг»;
«Эффективный индивидуальный бизнес» (в данной номинации участвуют индивидуальные предприниматели).
Причины участвовать в конкурсе:
– получить заслуженное признание Правительства и делового сообщества;
– еще раз заявить о себе и своем бизнесе с помощью СМИ и стать примером для начинающих бизнесменов.
Принципиальными условиями отбора претендентов для участия в конкурсе являются отсутствие у его участников:
– по итогам деятельности за календарный год, непосредственно предшествующий году, в котором проводится конкурс, убытков
от реализации продукции, товаров, работ, услуг;
– в календарном году, непосредственно предшествующем году,
в котором проводится конкурс:
- задолженности перед республиканским и местными бюджетами, бюджетами государственных внебюджетных фондов, а также по выплате заработной платы;
- несчастных случаев на производстве со смертельным исходом
и (или) приведших к тяжелым производственным травмам, произошедших по вине работодателя;
- вступивших в законную силу приговоров, определений
и постановлений суда у индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица за преступления против порядка осуществления экономической деятельности;
- случаев наложения согласно вступившим в силу постановлениям суда, органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях, административных взысканий на участника конкурса
в виде штрафа за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, в совокупности по которым сумма штрафа превышает 250 базовых величин.
Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обстановке Премьер-министром Республики Беларусь либо по его поручению заместителем премьер-министра Республики Беларусь с вручением дипломов «Пераможца Нацыянальнага конкурсу «Прадпрымальнiк года», памятного приза конкурса и премией в размере 50 базовых величин.