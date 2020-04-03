Стартовал «Предприниматель года»! Узнайте, как принять участие и что можно выиграть

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Подать заявку нужно не позднее 31 мая 2020 года в горисполкомы, райисполкомы, администрации районов Минска по месту государственной регистрации. Заявка должна сопровождаться копией документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя или руководителя.

Образец заявки можно скачать по ссылке http://www.economy.gov.by/ru/bizKonk-txt-ru

Участие в конкурсе бесплатное.

Конкурс проводится среди юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства (кроме номинации «Стабильный успех»), в уставном фонде которых акции (доли) государства отсутствуют либо составляют менее 50%, а также индивидуальных предпринимателей по следующим номинациям:

«Успешный старт»;

«Стабильный успех» (в данной номинации участвуют крупные предприятия);

«Эффективный бизнес в сфере производства»;

«Эффективный бизнес в сфере услуг»;

«Эффективный индивидуальный бизнес» (в данной номинации участвуют индивидуальные предприниматели).

Причины участвовать в конкурсе:

– получить заслуженное признание Правительства и делового сообщества;

– еще раз заявить о себе и своем бизнесе с помощью СМИ и стать примером для начинающих бизнесменов.

Принципиальными условиями отбора претендентов для участия в конкурсе являются отсутствие у его участников:

– по итогам деятельности за календарный год, непосредственно предшествующий году, в котором проводится конкурс, убытков

от реализации продукции, товаров, работ, услуг;

– в календарном году, непосредственно предшествующем году,

в котором проводится конкурс:

- задолженности перед республиканским и местными бюджетами, бюджетами государственных внебюджетных фондов, а также по выплате заработной платы;

- несчастных случаев на производстве со смертельным исходом

и (или) приведших к тяжелым производственным травмам, произошедших по вине работодателя;

- вступивших в законную силу приговоров, определений

и постановлений суда у индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица за преступления против порядка осуществления экономической деятельности;

- случаев наложения согласно вступившим в силу постановлениям суда, органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях, административных взысканий на участника конкурса

в виде штрафа за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, в совокупности по которым сумма штрафа превышает 250 базовых величин.

Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обстановке Премьер-министром Республики Беларусь либо по его поручению заместителем премьер-министра Республики Беларусь с вручением дипломов «Пераможца Нацыянальнага конкурсу «Прадпрымальнiк года», памятного приза конкурса и премией в размере 50 базовых величин.