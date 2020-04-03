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СК - об уголовном деле против Сергея Сацука: Планируется проведение следственных действий
03.04.2020 13:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дело Сергея Сацука передано в управление Следственного комитета по Минску. Сейчас планируется проведение следственных действий, рассказал TUT.BY официальный представитель управления СК по Минску Екатерина Гарлинская.
— Управление Следственного комитета по Минску приняло к производству уголовное дело в отношении Сергея Сацука. В настоящий момент планируется проведение необходимых следственных действий для выяснения всех обстоятельств, — рассказала Екатерина Гарлинская.
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С требованием к белорусским властям немедленно освободить Сацука уже выступили европарламентарии, ОБСЕ, «Репортеры без границ», Европейская и Международная федерации журналистов.
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