СК - об уголовном деле против Сергея Сацука: Планируется проведение следственных действий

Источник материала: Tut.by

Дело Сергея Сацука передано в управление Следственного комитета по Минску. Сейчас планируется проведение следственных действий, рассказал TUT.BY официальный представитель управления СК по Минску Екатерина Гарлинская.



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— Управление Следственного комитета по Минску приняло к производству уголовное дело в отношении Сергея Сацука. В настоящий момент планируется проведение необходимых следственных действий для выяснения всех обстоятельств, — рассказала Екатерина Гарлинская.

Напомним, сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета Госконтроля задержали редактора издания «Ежедневник» Сергея Сацука 25 марта по подозрению в получении взятки. 27 марта сотрудников «Ежедневника» допросили в Департаменте финансовых расследований КГК, Сергея Сацука перевели в СИЗО № 1.

31 марта Комитет госконтроля в отношении Сергея Сацука возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 430 (Получение взятки) УК. По мнению следствия, Сацук получил в качестве взятки за написание статьи «на конкурентов» 5 тысяч долларов.

2 апреля глава КГК Леонид Анфимов прокомментировал дело Сергея Сацука.

С требованием к белорусским властям немедленно освободить Сацука уже выступили европарламентарии, ОБСЕ, «Репортеры без границ», Европейская и Международная федерации журналистов.