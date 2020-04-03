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Цены на нефть стремительно идут вверх

03.04.2020 13:30 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Цены на нефть накануне стремительно шли вверх. Причины две: ожидание заключения сделки о сокращении добычи, уверенность, что Саудовская Аравия и Россия в ближайшие несколько дней достигнут соглашения высказал и Дональд Трамп, рынки сразу отреагировали. Кроме того оптимизма нефти добавили и планы Китая закупать топливо в резервы. 

Впрочем, поводов для оптимизма у экспертов пока мало. На фоне  колоссального перепроизводства нефти прогноз экономистов: дешевое сырье может утопить российский рубль, если бывшие партнеры по ОПЕК+ компромисс не найдут.

 
 
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Цены на нефть накануне стремительно шли вверх. Причины две: ожидание заключения сделки о сокращении добычи, уверенность, что Саудовская Аравия и Россия в ближайшие...
 
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