|
Телефонная линия открыта в МАРТ для мониторинга цен и тарифов на товары и услуги
03.04.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Телефонная линия будет работать по будням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
В МАРТ обратили внимание, что сообщения, поступившие на телефонную линию, регистрации в канцелярии не подлежат и ответы на них направляться не будут. Требования закона от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц» на них не распространяются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> «Телефонная линия открывается с целью мониторинга и оперативного реагирования на значительное повышение цен и тарифов на товары и услуги. Позвонив по...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)