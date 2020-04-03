Телефонная линия открыта в МАРТ для мониторинга цен и тарифов на товары и услуги

Источник материала: Полесская правда



«Телефонная линия открывается с целью мониторинга и оперативного реагирования на значительное повышение цен и тарифов на товары и услуги. Позвонив по телефону 8 (017) 327 61 21, можно сообщить о значительном росте цен, указав наименование и адрес торгового объекта», — отметили в МАРТ.

Телефонная линия будет работать по будням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

В МАРТ обратили внимание, что сообщения, поступившие на телефонную линию, регистрации в канцелярии не подлежат и ответы на них направляться не будут. Требования закона от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц» на них не распространяются.