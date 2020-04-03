Жить рядом с Домрачевой. Участок в Лапоровичах ушел с молотка за $73 тысячи. Итоги аукциона

Сегодня на аукционе разыграли 19 лотов. Один из них – участок в д. Лапоровичи Папернянского сельсовета, с которого открывается живописная панорама на Заславское водохранилище. Купить участок на аукционе пожелали 13 человек. Он продан с молотка за 189.875 рублей, или 73.330 долларов США.
Участок в Лапоровичах насчитывает 10 соток, не имеет коммуникаций. Земельный надел был выставлен на аукцион за 50 тысяч рублей. Известно, что в деревне построила виллу четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Получил здесь участок и французский актер Жерар Депардье.
Папернянский сельсовет также выставлял на аукцион 3 участка в аг. Семково. На участок № 115 на ул. Садовой претендовали 6 человек. При начальной цене 16 тысяч рублей он реализован за 41.600 рублей, или 16.066 долларов США.
Участки №№ 149 и 167 были предложены на аукцион по одинаковой начальной цене – за 35 тысяч рублей каждый. На лоты было подано по 9 и 12 заявлений соответственно.
Два газифицированных участка выставлял на аукцион Боровлянский сельсовет. Несмотря на достаточно высокую начальную цену, лоты пользовались большим спросом.
На участок в д. Дроздово подали 8 заявок. Он был предложен на торги за 80 тысяч рублей и оказался самым дорогим. Лот продан за 171.497 рублей, или 66.233 доллара США.
Участок в д. Чертяж пожелали купить 10 человек. При начальной цене 50 тысяч рублей он реализован за 173.000 рублей, или 66.813 долларов США.
Два участка подал на аукцион Колодищанский сельсовет. Они находятся в аг. Колодищи. Участок в квартале 7102 и участок на ул. Шпiтальнiка насчитывают по 15 соток, имеют электричество и газ и были выставлены на торги по одинаковой начальной цене – за 39 рублей каждый. На лоты претендовали по 6 и 11 человек.
Острошицко-Городокский сельсовет выставлял на аукцион 4 участка, из них 1 – в д. Бродок и 3 – в д. Буденного. Торги прошли по 2 участкам в д. Буденного. На лоты было подано 4 (участок № 13) и 7 (участок № 23) заявлений. Один участок в этой деревне был снят с торгов.
Более подробную информацию об итогах аукциона смотрите в нашей таблице.
№ лота
Адрес земельного участка
Кадастровый номер земельного участка
Пло-щадь участ-ка, соток
Кол-во уч-ов
Инженерная инфраструктура *
Нач. цена участка (руб.)
Цена прода-жи участка ( руб.)
Цена прода-жи участка ($)
1
Боровлянский с/с, д. Дроздово, участок № 256
623680602601000685
15,0
8
электричество, газ
80.000
171.497
66.233
2
Боровлянский с/с, д. Чертяж, участок № 340
623680608601000354
12,3
10
электричество, газ
50.000
173.000
66.813
3
Горанский с/с, д. Дуличи
623681304601000130
14,9
3
-
14.520
38.200
14.753
4
Горанский с/с, д. Дуличи
623681304601000131
15,0
3
-
14.540
28.334
10.942
5
Горанский с/с, д. Жуки, участок № 3
623681305101000076
15,0
2
-
6.390
11.320
4.372
6
Горанский с/с, д. Новодворщина
623681314101000025
14,9
5
-
15.040
51.922
20.052
7
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 7102, участок № 5А
623683403101008077
15,0
6
электричество, газ
39.000
123.000
47.503
8
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Шпитальника, участок № 18
623683403101008082
14,9
11
электричество, газ
39.000
111.272
42.973
9
Острошицко-Городокский с/с, д. Бродок, ул. Центральная, участок № 5
623685201101000196
10,5
1
-
13.400
14.070
5.434
10
Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 13
623685201601000212
15,0
4
-
21.520
46.130
17.815
11
Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 16
623685201601000197
13,6
снят
-
21.000
-
-
12
Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 23
623685201601000227
12,3
7
-
17.650
45.780
17.680
13
Острошицко-Городокский с/с, аг. Острошицкий Городок, участок № 11
623685206101001125
15,0
1
-
40.200
42.210
16.301
14
Папернянский с/с, д. Лапоровичи, ул. Новая, участок № 1
623685505101000464
9,8
13
-
50.000
189.875
73.330
15
Папернянский с/с, аг. Семково, ул. Садовая, участок № 115
623685510601001654
6,2
6
-
16.000
41.600
16.066
16
Папернянский с/с, аг. Семково, участок № 149
623685510601001291
14,6
9
-
35.000
99.859
38.566
17
Папернянский с/с, аг. Семково, участок № 167
623685510601001329
14,3
12
-
35.000
100.500
38.813
18
Самохваловичский с/с, д. Белица, участок № 21 (массив № 1)