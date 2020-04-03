Жить рядом с Домрачевой. Участок в Лапоровичах ушел с молотка за $73 тысячи. Итоги аукциона

Источник материала: realt.by

Сегодня на аукционе разыграли 19 лотов. Один из них – участок в д. Лапоровичи Папернянского сельсовета, с которого открывается живописная панорама на Заславское водохранилище. Купить участок на аукционе пожелали 13 человек. Он продан с молотка за 189.875 рублей, или 73.330 долларов США.

Папернянский сельсовет также выставлял на аукцион 3 участка в аг. Семково . На участок № 115 на ул. Садовой претендовали 6 человек. При начальной цене 16 тысяч рублей он реализован за 41.600 рублей, или 16.066 долларов США.

Участок в Лапоровичах насчитывает 10 соток, не имеет коммуникаций. Земельный надел был выставлен на аукцион за 50 тысяч рублей. Известно, что в деревне построила виллу четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Получил здесь участок и французский актер Жерар Депардье.

Участки №№ 149 и 167 были предложены на аукцион по одинаковой начальной цене – за 35 тысяч рублей каждый. На лоты было подано по 9 и 12 заявлений соответственно.

Два газифицированных участка выставлял на аукцион Боровлянский сельсовет. Несмотря на достаточно высокую начальную цену, лоты пользовались большим спросом.

На участок в д. Дроздово подали 8 заявок. Он был предложен на торги за 80 тысяч рублей и оказался самым дорогим. Лот продан за 171.497 рублей, или 66.233 доллара США.

Участок в д. Чертяж пожелали купить 10 человек. При начальной цене 50 тысяч рублей он реализован за 173.000 рублей, или 66.813 долларов США.

Два участка подал на аукцион Колодищанский сельсовет. Они находятся в аг. Колодищи. Участок в квартале 7102 и участок на ул. Шпiтальнiка насчитывают по 15 соток, имеют электричество и газ и были выставлены на торги по одинаковой начальной цене – за 39 рублей каждый. На лоты претендовали по 6 и 11 человек.

Острошицко-Городокский сельсовет выставлял на аукцион 4 участка, из них 1 – в д. Бродок и 3 – в д. Буденного. Торги прошли по 2 участкам в д. Буденного. На лоты было подано 4 (участок № 13) и 7 (участок № 23) заявлений. Один участок в этой деревне был снят с торгов.

Более подробную информацию об итогах аукциона смотрите в нашей таблице.