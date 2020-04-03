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Жить рядом с Домрачевой. Участок в Лапоровичах ушел с молотка за $73 тысячи. Итоги аукциона

03.04.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня на аукционе разыграли 19 лотов. Один из них – участок в д. Лапоровичи Папернянского сельсовета, с которого открывается живописная панорама на Заславское водохранилище. Купить участок на аукционе пожелали 13 человек. Он продан с молотка за 189.875 рублей, или 73.330 долларов США.

Жить рядом с Домрачевой. Участок в Лапоровичах ушел с молотка за тысячи. Итоги аукциона

Участок в Лапоровичах насчитывает 10 соток, не имеет коммуникаций. Земельный надел был выставлен на аукцион за 50 тысяч рублей. Известно, что в деревне построила виллу четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Получил здесь участок и французский актер Жерар Депардье.

Папернянский сельсовет также выставлял на аукцион 3 участка в аг. Семково. На участок № 115 на ул. Садовой претендовали 6 человек. При начальной цене 16 тысяч рублей он реализован за 41.600 рублей, или 16.066 долларов США.


Жить рядом с Домрачевой. Участок в Лапоровичах ушел с молотка за тысячи. Итоги аукциона

Участки №№ 149 и 167 были предложены на аукцион по одинаковой начальной цене – за 35 тысяч рублей каждый. На лоты было подано по 9 и 12 заявлений соответственно.

Два газифицированных участка выставлял на аукцион Боровлянский сельсовет. Несмотря на достаточно высокую начальную цену, лоты пользовались большим спросом.

На участок в д. Дроздово подали 8 заявок. Он был предложен на торги за 80 тысяч рублей и оказался самым дорогим. Лот продан за 171.497 рублей, или 66.233 доллара США.

Участок в д. Чертяж пожелали купить 10 человек.  При начальной цене 50 тысяч рублей он реализован за 173.000  рублей, или 66.813 долларов США.

Два участка подал на аукцион Колодищанский сельсовет. Они находятся в аг. Колодищи. Участок в квартале 7102 и участок на ул. Шпiтальнiка насчитывают по 15 соток, имеют электричество и газ и были выставлены на торги по одинаковой начальной цене – за 39 рублей каждый. На лоты претендовали по 6 и 11 человек.

Острошицко-Городокский сельсовет выставлял на аукцион 4 участка, из них 1 – в д. Бродок и 3 – в д. Буденного. Торги прошли по 2 участкам в д. Буденного. На лоты было подано 4 (участок № 13) и 7 (участок № 23) заявлений. Один участок в этой деревне был снят с торгов. 

Более подробную информацию об итогах аукциона смотрите в нашей таблице.

№ лота

Адрес земельного участка

Кадастровый номер земельного участка

Пло-щадь участ-ка, соток

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструктура *

Нач. цена участка (руб.)

Цена прода-жи участка ( руб.)

Цена прода-жи участка ($)

1

Боровлянский с/с, д. Дроздово, участок № 256

623680602601000685

15,0

8

электричество, газ

80.000

171.497

66.233

2

Боровлянский с/с, д. Чертяж, участок № 340

623680608601000354

12,3

10

электричество, газ

50.000

173.000

66.813

3

Горанский с/с, д. Дуличи

623681304601000130

14,9

3

-

14.520

38.200

14.753

4

Горанский с/с, д. Дуличи

623681304601000131

15,0

3

-

14.540

28.334

10.942

5

Горанский с/с, д. Жуки, участок № 3

623681305101000076

15,0

2

-

6.390

11.320

4.372

6

Горанский с/с, д. Новодворщина

623681314101000025

14,9

5

-

15.040

51.922

20.052

7

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 7102, участок № 5А

623683403101008077

15,0

6

электричество, газ

39.000

123.000

47.503

8

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Шпитальника, участок № 18

623683403101008082

14,9

11

электричество, газ

39.000

111.272

42.973

9

Острошицко-Городокский с/с, д. Бродок, ул. Центральная, участок № 5

623685201101000196

10,5

1

-

13.400

14.070

5.434

10

Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 13

623685201601000212

15,0

4

-

21.520

46.130

17.815

11

Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 16

623685201601000197

13,6

снят

-

21.000

-

-

12

Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 23

623685201601000227

12,3

7

-

17.650

45.780

17.680

13

Острошицко-Городокский с/с, аг. Острошицкий Городок, участок № 11

623685206101001125

15,0

1

-

40.200

42.210

16.301

14

Папернянский с/с, д. Лапоровичи, ул. Новая, участок № 1

623685505101000464

9,8

13

-

50.000

189.875

73.330

15

Папернянский с/с, аг. Семково, ул. Садовая, участок № 115

623685510601001654

6,2

6

-

16.000

41.600

16.066

16

Папернянский с/с, аг. Семково, участок № 149

623685510601001291

14,6

9

-

35.000

99.859

38.566

17

Папернянский с/с, аг. Семково, участок № 167

623685510601001329

14,3

12

-

35.000

100.500

38.813

18

Самохваловичский с/с, д. Белица, участок № 21 (массив № 1)

623686300601000165

14,0

7

электричество

17.500

41.264

15.936

19

Самохваловичский с/с, д. Курковичи, участок № 3

623686302101000121

11,0

снят

электричество

12.000

-

-

20

Самохваловичский с/с, д. Русиновичи, участок № 5

 

 
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Сегодня на аукционе разыграли 19 лотов. Один из них – участок в д. Лапоровичи Папернянского сельсовета, с которого открывается живописная панорама на Заславское...
 
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