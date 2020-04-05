Теплая зима. МАРТ повысил на апрель стоимость газа для «Белэнерго»

Источник материала: Tut.by

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси повысило цены в апреле на природный газ для энергоснабжающих организаций гособъединения «Белэнерго», использующих его для производства тепловой и электрической энергии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МАРТ.

Цена на природный газ для предприятий «Белэнерго» с 1 по 30 апреля составит 338,58 рубля за тысячу кубометров. С 1 мая цена снизится до 332,08 рублей за тысячу кубометров. В сообщении оговаривается, что цена в мае должна составить долларовый эквивалент на уровне, который действовал в 2019 году.

«Указанный рост цены для энергоснабжающих организаций „Белэнерго“ в апреле позволит компенсировать недополученный доход газоснабжающих организаций в связи со снижением потребления природного газа энергоснабжающими организациями в январе — марте 2020 г», говорится в сообщении.

В МАРТ подчеркнули, что принятие данного решения не повлияет на уровень тарифов на электрическую и тепловую энергию, отпускаемую «Белэнерго» потребителям реального сектора экономики.

В Беларуси цены на природный газ ежегодно утверждаются постановлением МАРТ. Стоимость газа значительно отличается для различных групп потребителей.