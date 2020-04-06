Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Транснефть" начала поставки нефти на белорусские НПЗ Напомним, в апреле запланирована поставка на белорусские НПЗ (ОАО "Нафтан" и Мозырский НПЗ) из РФ до 2 млн тонн нефти. На момент подтверждения ресурсов у поставщиков...

Напомним, в апреле запланирована поставка на белорусские НПЗ (ОАО "Нафтан" и Мозырский НПЗ) из РФ до 2 млн тонн нефти. На момент подтверждения ресурсов у поставщиков цены на нефть сорта Urals для Беларуси сложились на уровне $4 за баррель.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите