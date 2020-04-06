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"Транснефть" начала поставки нефти на белорусские НПЗ
06.04.2020 13:34 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНапомним, в апреле запланирована поставка на белорусские НПЗ (ОАО "Нафтан" и Мозырский НПЗ) из РФ до 2 млн тонн нефти. На момент подтверждения ресурсов у поставщиков цены на нефть сорта Urals для Беларуси сложились на уровне $4 за баррель.
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Напомним, в апреле запланирована поставка на белорусские НПЗ (ОАО "Нафтан" и Мозырский НПЗ) из РФ до 2 млн тонн нефти. На момент подтверждения ресурсов у поставщиков...
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