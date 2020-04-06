Сацук: Коррупцию Минздрава в расследованиях я больше трогать не буду

Источник материала: Tut.by

Редактора издания «Ежедневник» Сергея Сацука, задержанного за подозрению в получении взятки 25 марта, освободили из-под стражи 4 апреля. Все 10 дней он провел в СИЗО № 1. За это время в редакции прошел обыск, сотрудников «Ежедневника» допросили в Департаменте финансовых расследований КГК, против Сацука возбудили уголовное дело . TUT.BY узнал, как прошли 10 дней в СИЗО и планирует ли журналист продолжать свои расследования.



Фото из аккаунта Сергея Сацука в Facebook

Сейчас журналист находится в статусе подозреваемого и должен будет являться на допрос, когда его пригласят. 10 дней в СИЗО Сергей Сацук провел в изоляции — при поступлении у него поднялась небольшая температура, поэтому все 10 дней он провел в камере один.

— Температура была буквально пару часов, наверное, от волнения поднялась. Она через два часа упала, но на всякий случай меня держали изолированным. Знаете, я когда-то делал репортаж из СИЗО, и даже смертников там навещал, мне все показывали, так вот могу сказать, что это не то же самое, что там сидеть, — рассказал журналист корреспонденту TUT.BY.

К ситуации, признается журналист, он отнесся философски. Хотя, когда начинал думать о заведенном уголовном деле, «пробивал холодок».

— Думаешь: ну что они могут там придумать? Ну бред же полный. Но с другой стороны понимаешь, что у нас в стране может быть что угодно. В СИЗО чувствовал себя уверенно, когда вышел — тоже, посттравматический шок накрыл уже на следующий день после освобождения. Сейчас уже полегче, — говорит Сергей.

Подробностей уголовного дела Комитет Госконтроля не сообщал. Единственное, что известно: по мнению следствия, Сацук получил в качестве взятки за написание статьи «на конкурентов» 5 тысяч долларов.

Вероятнее всего, речь идет о его статье «Как в Беларуси зарабатывают на крови», которая вышла в январе 2019 года, о поставках товаров медицинского назначения по завышенным ценам и с махинациями в системе Минздрава. В августе 2019 года на государственных телеканалах вышли сюжеты о том, что Сацук от одного бизнесмена получил в качестве взятки за написание статьи 5 тысяч долларов. Версия Сергея Сацука абсолютно иная . Он рассказывал, что готовил расследование о поставках товаров медицинского назначения по завышенным ценам и с махинациями. Медведский помог с информацией.

Журналист говорить о материалах дела не может — у него взята подписка о неразглашении. Но добавляет, что знает не больше СМИ, которые писали о его задержании.

Продолжать ли дальше свои расследования, Сацук пока не решил. Сейчас главное — дождаться окончания расследования уголовного дела, заведенного на него. Но журналист принял решение, что о коррупции Минздрава больше писать не будет.

— Сейчас надо подождать, чтобы завершилась вся процедура по уголовному делу. Потом заново проанализировать все возникающие риски и потом уже принимать решение по расследованиям. Могу сказать, что, скорее всего, коррупцию Минздрава [в расследованиях] я больше трогать не буду. Уже нет необходимости, они уже показали все, что могли показать. Никаким расследованием больше я бы не показал, туда лезть я точно не буду. Что касается вообще расследований, то после окончания расследования уголовного дела я решу, как дальше работать. Пока я хочу, чтобы следствие без давления разобралось во всем деле. Пусть следователи разберутся. Пока я вижу, что они объективно подходят к делу.