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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Крупнейшие компании России возобновили поставки нефти в Беларусь Белнефтехим подтвердил возобновление поставок нефти из России на белорусские НПЗ по маршрутным поручениям! Крупнейшие российские компании из числа так...

Белнефтехим подтвердил возобновление поставок нефти из России на белорусские НПЗ по маршрутным поручениям! Крупнейшие российские компании из числа так называемой большой пятерки долгое время являлись традиционными поставщиками нефти на все белорусские заводы, но в конце прошлого года не смогли договориться о цене вопроса. И с 1 января поставки пришлось остановить. И вот сегодня Белнефтехим сообщил: "Старт отгрузкам дан, нефть пошла и в Мозырь, и в Новополоцк" В концерне пока воздержались от уточнений, какие именно компании в числе поставщиков, заключение контрактов продолжается. Наша страна в апреле рассчитывает купить у России порядка двух миллионов тонн нефти! Это позволит полностью загрузить мощности белорусских НПЗ.