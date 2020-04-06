|
В Беларуси уже посеяно около полумиллиона гектаров зерновых
06.04.2020 17:58 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБрестская и Гомельская области завершили сев ранних яровых. На подходе Гродненский регион. В Беларуси уже посеяно около полумиллиона гектаров зерновых. Это почти 60 % от плана. Карту белорусских угодий в нынешнем году пересмотрели (продиктовали изменения в климате). Чтобы идти с ним в ногу, больше площадей отвели под кукурузу. Сев планируют начать в ближайшие две недели.
Анатолий Панченко, главный агроном ОАО "Пераможнік": "Осеннюю и весеннюю посевные мы закончили в оптимальные сроки. Раньше, наверно, вдвое, потому что обеспечили техникой, обеспечили топливом".
Наряду с севом в Беларуси активными темпами идет и процесс подкормки озимых.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестская и Гомельская области завершили сев ранних яровых. На подходе Гродненский регион. В Беларуси уже посеяно около полумиллиона гектаров зерновых. Это почти...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)