Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси уже посеяно около полумиллиона гектаров зерновых Брестская и Гомельская области завершили сев ранних яровых. На подходе Гродненский регион. В Беларуси уже посеяно около полумиллиона гектаров зерновых. Это почти...

Брестская и Гомельская области завершили сев ранних яровых. На подходе Гродненский регион. В Беларуси уже посеяно около полумиллиона гектаров зерновых. Это почти 60 % от плана. Карту белорусских угодий в нынешнем году пересмотрели (продиктовали изменения в климате). Чтобы идти с ним в ногу, больше площадей отвели под кукурузу. Сев планируют начать в ближайшие две недели.Наряду с севом в Беларуси активными темпами идет и процесс подкормки озимых.