Уже снизили цену. Подборка «однушек» в Минске «в хорошем состоянии» до $46 тысяч

Время кризиса — это возможность заработать на накопленном или не потерять приобретенное. Каждый решает сам. Мы сделали подборку однокомнатных квартир в Минске по цене до $46 тысяч. Основное преимущество этих вариантов — они выглядят аккуратными и, по мнению продавцов, в эти апартаменты въезжать можно без дополнительного ремонта.
В Заводском районе недалеко от парка им. Чингиза Айтматова продается однокомнатная квартира общей площадью 30,6 кв.м. Дом 1966 года постройки расположен в зеленой и тихой части района, в пешей доступности от ст.м. «Партизанская».
«У дома магазины, остановки общественного транспорта, объекты сервисного обслуживания и досуга, спортивные медицинские, учебные и образовательные учреждения. Развитая транспортная сеть, удобный выезд на МКАД», — описывает расположение объекта собственник.
Квартира находится на 2 этаже пятиэтжаного дома, есть балкон, санузел совмещенный. Жилье выглядит светлым и ухоженным. По словам собственника, здесь произведена замена сантехнических коммуникаций, подключены приборы учета воды, телефон, домофон, оптоволоконная связь. Из объявления становится ясно, что после продажи в квартире из мебели останется лишь кухонный гарнитур.
В микрорайоне Уручье продается малосемейка общей площадью 21 кв.м. Она расположена на 4 этаже пятиэтажного дома практически на выезде из города. До ст.м. «Уручье» можно дойти пешком или проехать на общественном транспорте одну остановку.
В объявлении указано, что «в тамбуре 5 квартир, соседи все доброжелательные». По словам собственника, ремонт в квартире делался около 2 лет назад. В стоимость, судя по всему, включена также бытовая техника и мебель. Собственник готов к разумному торгу.
В микрорайоне Зеленый Луг продается однокомнатная квартира общей площадью 30,7 кв.м. Она находится на первом этаже пятиэтажного дома 1963 года постройки. Ремонт в объявлении описывается как «нормальный».
Дом расположен практически на пересечении Логойского тракта и МКАДа, рядом есть парк и река. До ст.м. «Восток» и ТЦ «Dana Moll» придется ехать на общественном транспорте. Собственник в объявлении подчеркивает, что это «хороший вариант для покупки для себя, для пожилого человека, для сдачи в аренду».
В Партизанском районе продается однокомнатная квартира общей площадью 29,7 кв.м. Она находится на 1 этаже четырехэтажного дома 1960 года постройки. По мнению продавца, в квартире сделан «хороший ремонт». Собственник указывает, что в стоимость входит вся мебель и бытовая техника.
В объявлении указано, что в этом районе очень хорошо развита инфраструктура: «в шаговой доступности гимназия, школы, детские сады, магазины «Евроопт», «Виталюр», «Посторг» и продуктовый рынок, больница, роддом, детские площадки, бассейн, оборудованные места для отдыха. Все, что может понадобиться человеку каждый день – рядом». Хорошее транспортное сообщение: до ст.м. «Тракторный завод» 2 остановки, 4 остановки до ст.м. «Площадь Победы».
В Центральном районе Минска прямо на границе парка Дружбы народов продается однокомнатная квартира общей площадью 30,7 кв.м. Квартира расположена на 3 этаже девятиэтажного жилого дома 1966 года постройки.
Собственник перечисляет в объявлении преимущества этого объекта: «кирпичный дом; окна выходят на парк; большая комната (21,2 кв.м.); дом после капитального ремонта». По мнению продавца, «квартира в жилом состоянии».