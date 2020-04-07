Уже снизили цену. Подборка «однушек» в Минске «в хорошем состоянии» до $46 тысяч

В Заводском районе недалеко от парка им. Чингиза Айтматова продается однокомнатная квартира общей площадью 30,6 кв.м. Дом 1966 года постройки расположен в зеленой и тихой части района, в пешей доступности от ст.м. «Партизанская».

«У дома магазины, остановки общественного транспорта, объекты сервисного обслуживания и досуга, спортивные медицинские, учебные и образовательные учреждения. Развитая транспортная сеть, удобный выезд на МКАД», — описывает расположение объекта собственник.