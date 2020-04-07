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«Брестскому пиву» продлили срок расчета с кредиторами

07.04.2020 08:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экономический суд Брестской области продлил ОАО «Брестское пиво» срок расчета с кредиторами — до следующего судебного заседания, которое запланировано на 30 сентября, сообщает «Вечерний Брест» со ссылкой на теперь уже бывшего антикризисного управляющего ОАО «Брестское пиво» Сергея Тельпука.


Фото: brestbeer.by

Процесс санации на пивзаводе начался в 2014 году. Одно из старейших брестских предприятий шестой год не может рассчитаться с долгами. Год назад там планировали наряду с пивом активно выпускать напитки брожения. Однако планы не удалось осуществить в полной мере, а предприятие сработало с убытком.

Главной идеей санации является поиск инвестора, который имеет средства для дальнейшего развития и продвижения предприятия и бренда, опытен в данной сфере. Но и эта задумка пока не воплотилась. Ни один из ожидаемых аукционов не состоялся.

По имеющейся информации, планов закрыть или перепрофилировать ОАО «Брестское пиво» нет. Вопрос его работы и поиск, утверждение инвестора ведутся на уровне руководства страны. А на самом «Брестском пиве» ждут нового антикризисного управляющего. Сергей Тельпук отработал почти шесть лет и недавно перешел на новое место работы.

 
Теги: Брест
 
 
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Планов закрыть или перепрофилировать ОАО «Брестское пиво» нет.
 
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