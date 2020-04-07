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Минус миллиард долларов. Сокращение золотовалютных резервов в марте ускорилось

07.04.2020 09:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международные резервные активы Беларуси на 1 апреля 2020 года, по предварительным данным, составили 7 786,5 млн долларов (в эквиваленте), снизившись за март на 1018,4 млн долларов (на 11,6%), сообщается в пресс-релизе Нацбанка.


Фото: Reuters

С начала года резервы снизились уже на 17,1%, или на 1,607 млрд долларов.

За 2019 год международные резервные активы увеличились на 2,2 млрд долларов (на 31,2%).

Снижение уровня международных резервных активов по итогам марта в основном обусловлено продажей Нацбанком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, а также плановым погашением правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в валюте на общую сумму 226,5 млн долларов, сообщает регулятор.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в марте способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, а также поступление средств от продажи облигаций Минфина, номинированных в иностранной валюте.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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С начала года резервы снизились уже на 17,1%, или на 1,607 млрд долларов.
 
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