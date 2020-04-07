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«Некоторые хозяева считают, что их квартиры не могут подешеветь». Рассказ девушки, которая 11 лет снимает жилье в Минске
07.04.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Ольга – врач-стоматолог. Она преподает на кафедре ортопедической стоматологии БГМУ, работает в стоматологической клинике, пишет диссертацию и с недавних пор управляет собственным кафе. А еще Ольга 11 лет
«Все квартиры я снимала сама»
Эра съемных квартир началась для девушки в 2009 году. Тогда, поступив в вуз и приехав в Минск из Гродно, за компанию еще с двумя девочками-студентками она арендовала трехкомнатную квартиру на Янки Мавра.
- Это было мое первое жилье в Минске – классический «бабушатник» в пятиэтажке с зашарпанным подъездом, картонными стенами и затхлым запахом. Контингент в доме также был соответствующий – бывали случаи, что мы не могли выйти из квартиры, потому что под нашей дверью спал сосед-алкаш. Стоила та «трешка» (правда, одна из комнат для нас была закрыта) 300 долларов. При этом с нами порой жила и хозяйка: она часто ругалась со своей дочкой и безо всякого предупреждения приезжала ночевать в незанятую третью комнату.
Сегодня Оля вспоминает, что ту первую квартиру, в которой. несмотря на все трудности. она прожила около двух лет, ей очень хотелось облагородить. Вместе с подружками они шили какие-то шторки, что-то отмывали, переставляли, в общем, пытались создать в «бабушатнике» свой уютный мирок. Позже, когда девушка стала снимать квартиру одна, стремление менять квартиры под себя постепенно пропало. Никаких переделок Ольга больше нигде не делала. Единственная привычка, которая выработалась за годы переездов из одного жилья на другое, это вызов клининговой службы перед заселением. Оля говорит, что потратить на это деньги не жалко: жизнь в новой квартире должна начинаться с чистого листа, а не с уборки за предыдущими жильцами.
- После «бабушатника» в пятиэтажке мы с подружкой уже на двоих стали снимать трехкомнатную квартиру в Уручье. Нам повезло, потому что это была жилплощадь моих родственников, которые сдали нам ее за символические 100 долларов (по 50 долларов на каждую) плюс оплата коммуналки. Конечно, для студенток это были шикарные условия. Единственный недостаток – это ремонты, которые постоянно шли в новом доме. Разнообразные переделки, разрушения и штробления стен не прекращались здесь ни на день. Кстати, отсюда лайфхак: если вы любите тишину, то лучше приходить смотреть квартиру с утра или вечером. Именно в это время вы сможете понять, кто из соседей делает ремонт, кто любит громко выяснять отношения, у кого имеются лающие собаки или плачущие дети.
В квартире родственников в Уручье будущий врач-стоматолог прожила еще два года. Затем появилась работа, первые собственные накопления и возможность снимать квартиру самостоятельно.
- Моей первой «отдельной» квартирой стала «двушка» на Могилевской. Стоила она всего 200 долларов, но низкая цена была объективной. Причина – ужасное состояние. Когда я в первый раз открыла кран, то он просто упал мне на руки. Примерно так же дела обстояли и с мебелью. Там я прожила около полугода и переехала на 2-й Германовский переулок. Сейчас в этом районе строится комплекс «Минск-Мир», а раньше это был тихий уголок, где рядом с железной дорогой и кладбищем стояло несколько девятиэтажек. Здесь я нашла хорошую двухкомнатную квартиру за 400 долларов. Меня устраивал ремонт, обстановка, соседи, и казалось, жизнь начинает налаживаться, но спустя несколько месяцев у хозяев, как это бывает, произошли какие-то перемены, и мне пришлось экстренно искать новый вариант.
Ольга рассказывает, что все квартиры она находила исключительно самостоятельно: по объявлениям, через группы в соцсетях и т.д. Единственный опыт сотрудничества с агентством недвижимости у девушки получился неудачным.
- Просматривая объявления, я «клюнула» на какой-то шикарный вариант по низкой стоимости. Оказалось, что этот вариант принадлежит агентству, и оно готово поделиться контактами хозяев только после заключения договора. Я согласилась, приехала в эту контору, заплатила что-то около 50 долларов и получила телефон хозяйки. Как вы уже догадались, это был классический развод. С хозяйкой, которой я все-таки дозвонилась, мне встретиться так и не удалось. То она попала в ДТП, то забыла, то заболела. А в агентстве мне еще и сочувствовали: мол, вот какая женщина попалась непорядочная. В итоге они стали предлагать мне какие-то другие варианты (из тех, что я и сама нашла бы), и на этом мои контакты с агентствами закончились.
После Германовского переулка девушка переехала в однокомнатную квартиру в Сухарево, которую сняла за 320 долларов. Так как переезд был оперативным, минусы квартиры выяснились чуть позже. Например, из-за того, что в помещении никто не был прописан, Ольге пришлось оплачивать довольно внушительные коммунальные платежи (около 100 долларов). К тому же, при ближайшем рассмотрении оказалось, что в квартире стоит очень дешевая и некачественная мебель.
«Самое главное – это адекватность хозяев, а не шкафы и диваны»
При этом, по мнению Ольги, самое главное, на что стоит обращать внимание при выборе квартиры, это не шкафы и диваны, а адекватность хозяев. Именно от наличия этого качества будет зависеть комфортное проживание в выбранном помещении.
- У меня была хозяйка, которая в мое отсутствие приходила в квартиру для того, чтобы проверить, вымыла ли я плиту. Она же могла «случайно» зайти в любое время, чтобы точно убедиться, что я не курю и никого не привожу. Это, конечно, было неприятно.
Для того чтобы избежать лишних проблем (речь все о тех же «непомытых» плитах или поврежденных диванах), Ольга советует фиксировать состояние квартиры и мебели на момент заселения.
- В день передачи ключей обязательно сфотографируйте все, что находится в комнатах. Также возьмите бумагу и опишите все, что видите (треснутый плафон, оторванные обои и т.д.). Затем попросите хозяев, чтобы они расписались под этой «описью». При возможных разногласиях такой документ будет иметь юридическую силу. В противном случае – вы можете остаться без внесенного залога. Так, моей подруге хозяйка не вернула залог из-за прожженного кожаного дивана. Причем при знакомстве эта же хозяйка, извиняясь за состояние того самого дивана, рассказывала, что его прожег ее сын, устраивавший здесь шумные посиделки. К сожалению, в момент выселения доказать ничего не удалось.
Так что адекватность – залог того, что вы сможете договориться с владельцем арендуемой квартиры в любой непредвиденной ситуации. К примеру, найти компромисс по цене в момент нестабильного курса валют.
- Самая "дурная" в этом плане хозяйка была у меня как раз в Сухарево. Тогда, в 2015 году, произошел резкий скачок доллара, и в одночасье зарплаты уменьшились чуть ли не в два раза. Понимая, что цена квартиры становится для меня неподъемной, я решила позвонить владелице, чтобы поговорить о корректировке стоимости. В итоге в ответ я получила настоящую истерику и резюме в стиле «меня не волнуют ваши проблемы». Честно говоря, именно тогда я поняла, что некоторые арендодатели живут в мире розовых единорогов. Они уверены, что их «королевские покои» стоят столько, сколько они себе придумали, и ничто – ни экономические кризисы, ни форс-мажоры, ни цунами – не может пошатнуть эту стоимость.
Девушка рассказывает, что несговорчивая хозяйка спустя несколько дней все-таки согласилась снизить стоимость на 20 долларов, но такой вариант Ольгу не устроил, и ей пришлось съехать в квартиру родителей будущего мужа.
«У нас была возможность жить с родителями, но я против того, чтобы выяснять отношения на общей кухне»
Когда молодые люди поженились, перед ними снова встал квартирный вопрос. Конечно, Оля и ее супруг могли поступить так, как делают тысячи белорусов: остаться в родительской квартире, питаться мамиными обедами и тихонько собирать на собственное жилье. Но несмотря на то, что родители мужа были не против жить под одной крышей с молодыми, ребята такой вариант отвергли.
- Я считаю, что залог хороших отношений с родителями – это раздельное проживание. Да, я понимаю, что кто-то готов терпеть склоки двух хозяек на кухне и складывать под подушку по 300 долларов каждый месяц, но это точно не то, чего мы хотели от жизни. Мы хотели жить самостоятельно и поэтому вновь отправились на поиски съемного жилья.
Вообще, имея большой опыт в поиске квартир, Оля уточняет, что для получения результата лично ей каждый раз приходилось, как в сказке, «трое лаптей истоптать, три посоха обломать».
- Каждый раз мне надо было просмотреть порядка 7-10 различных вариантов (в основном ужасных и за какие-то сумасшедшие деньги), чтобы ко мне пришла заслуженная «награда» – вменяемая квартира по адекватной цене. Так, когда три года назад мы искали последнюю квартиру, то нам попадались одни неухоженные «однушки» за 300 долларов, да еще и на окраине города. Только когда мы уже было отчаялись, к нам пришла наша квартира – та, в которой мы живем по сей день.
В данный момент вместе с мужем Ольга снимает двухкомнатную квартиру на проспекте Победителей. Девушка говорит, что определенно пока это лучшая квартира из тех, что ей приходилось арендовать. В многоэтажном доме есть охраняемый двор со шлагбаумом, из окон открывается прекрасный вид на водохранилище Дрозды, а в самом помещении сделан дизайнерский ремонт. Стоимость квартиры составляет 320 долларов – сумма была определена в момент заселения и пока не менялась.
- Мне кажется, что адекватные хозяева всегда пойдут навстречу адекватным квартирантам. Ведь это – обоюдный процесс: мы хотим общаться с нормальными хозяевами, а они – чтобы в их квартире жили нормальные люди. Сейчас нам очень повезло с собственниками – мы обо всем можем договориться. Например, были случаи, когда мы уезжали и физически не успевали вовремя внести оплату. Нынешняя хозяйка (в отличие от предыдущих, которые могли поднять крик, если ты приболел и опоздал хотя бы на день) относится к этому совершенно спокойно. Впрочем, мы не злоупотребляем ее доверием и со своей стороны также стараемся соответствовать званию «идеальный квартирант»: не шумим, соседей не заливаем, домашних животных не заводим.
А не так давно пара приобрела земельный участок под Минском. Ребята посчитали, что покупка 2-3-комнатной квартиры в Минске обойдется им примерно в ту же сумму, что и постройка собственного дома. Ольга надеется, что эра съемных квартир закончится для них уже в ближайшие годы.
P.S. Пока материал готовился к публикации, наша героиня сообщила, что хозяева их нынешней квартиры, учитывая растущий курс доллара, согласились «зафиксировать» цену за аренду в белорусских рублях. «Так что адекватность, адекватность и еще раз адекватность», – резюмировала девушка.
Фото из архива REALT.BY
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«Некоторые хозяева считают, что их квартиры не могут подешеветь». Рассказ девушки, которая 11 лет снимает жилье в Минске
Ольга – врач-стоматолог. Она преподает на кафедре ортопедической стоматологии БГМУ, работает в стоматологической клинике, пишет диссертацию и с недавних пор...
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