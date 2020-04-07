«Некоторые хозяева считают, что их квартиры не могут подешеветь». Рассказ девушки, которая 11 лет снимает жилье в Минске

Ольга рассказывает, что все квартиры она находила исключительно самостоятельно: по объявлениям, через группы в соцсетях и т.д. Единственный опыт сотрудничества с агентством недвижимости у девушки получился неудачным.

- Просматривая объявления, я «клюнула» на какой-то шикарный вариант по низкой стоимости. Оказалось, что этот вариант принадлежит агентству, и оно готово поделиться контактами хозяев только после заключения договора. Я согласилась, приехала в эту контору, заплатила что-то около 50 долларов и получила телефон хозяйки. Как вы уже догадались, это был классический развод. С хозяйкой, которой я все-таки дозвонилась, мне встретиться так и не удалось. То она попала в ДТП, то забыла, то заболела. А в агентстве мне еще и сочувствовали: мол, вот какая женщина попалась непорядочная. В итоге они стали предлагать мне какие-то другие варианты (из тех, что я и сама нашла бы), и на этом мои контакты с агентствами закончились.

После Германовского переулка девушка переехала в однокомнатную квартиру в Сухарево, которую сняла за 320 долларов. Так как переезд был оперативным, минусы квартиры выяснились чуть позже. Например, из-за того, что в помещении никто не был прописан, Ольге пришлось оплачивать довольно внушительные коммунальные платежи (около 100 долларов). К тому же, при ближайшем рассмотрении оказалось, что в квартире стоит очень дешевая и некачественная мебель.

«Самое главное – это адекватность хозяев, а не шкафы и диваны»

При этом, по мнению Ольги, самое главное, на что стоит обращать внимание при выборе квартиры, это не шкафы и диваны, а адекватность хозяев. Именно от наличия этого качества будет зависеть комфортное проживание в выбранном помещении.

- У меня была хозяйка, которая в мое отсутствие приходила в квартиру для того, чтобы проверить, вымыла ли я плиту. Она же могла «случайно» зайти в любое время, чтобы точно убедиться, что я не курю и никого не привожу. Это, конечно, было неприятно.

Для того чтобы избежать лишних проблем (речь все о тех же «непомытых» плитах или поврежденных диванах), Ольга советует фиксировать состояние квартиры и мебели на момент заселения.