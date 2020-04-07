Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Участвовать в биржевых торгах теперь можно с мобильных устройств Принять участие в биржевых торгах на Белорусской универсальной товарной бирже уже можно с любого мобильного устройства, подключенного к интернету. Для...

Принять участие в биржевых торгах на Белорусской универсальной товарной бирже уже можно с любого мобильного устройства, подключенного к интернету. Для идентификации пользователей используются логин и пароль плюс одноразовый СМС-код. Как отметили на бирже, это упростит доступ в торговую систему и сделает участие в торгах более удобным. Осуществлять закупки и реализовывать продукцию не выходя из дома особенно актуально сейчас как для госпредприятий, так и для частного бизнеса. Отметим, это касается торгов только промышленными и потребительскими товарами.