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Участвовать в биржевых торгах теперь можно с мобильных устройств

07.04.2020 11:12 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Принять участие в биржевых торгах на Белорусской универсальной товарной бирже уже можно с любого мобильного устройства, подключенного к интернету. Для идентификации пользователей используются логин и пароль плюс одноразовый СМС-код. Как отметили на бирже, это упростит доступ в торговую систему и сделает участие в торгах более удобным. Осуществлять закупки и реализовывать продукцию не выходя из дома особенно актуально сейчас как для госпредприятий, так и для частного бизнеса. Отметим, это касается торгов только промышленными и потребительскими товарами. 
 
 
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Принять участие в биржевых торгах на Белорусской универсальной товарной бирже уже можно с любого мобильного устройства, подключенного к интернету. Для...
 
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