|
S&P подтвердило рейтинг Беларуси на уровне B, прогноз стабильный
07.04.2020 14:14 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTМеждународное агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Беларуси в национальной и иностранной валютах на уровне B. Аналитики отметили улучшение макроэкономических показателей в последние годы, гибкость денежно-кредитной политики, а также наличие достаточного уровня золотовалютных резервов, что позволит правительству выполнить свои долговые обязательства в течение этого года в полном объеме. Заметим, международные резервные активы Беларуси, рассчитанные по методологии МВФ, на 1 марта текущего года составили почти 9 миллиардов долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международное агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Беларуси в национальной и иностранной валютах на уровне B....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)