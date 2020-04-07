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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так S&P подтвердило рейтинг Беларуси на уровне B, прогноз стабильный Международное агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Беларуси в национальной и иностранной валютах на уровне B....

Международное агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Беларуси в национальной и иностранной валютах на уровне B. Аналитики отметили улучшение макроэкономических показателей в последние годы, гибкость денежно-кредитной политики, а также наличие достаточного уровня золотовалютных резервов, что позволит правительству выполнить свои долговые обязательства в течение этого года в полном объеме. Заметим, международные резервные активы Беларуси, рассчитанные по методологии МВФ, на 1 марта текущего года составили почти 9 миллиардов долларов.