ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

S&P подтвердило рейтинг Беларуси на уровне B, прогноз стабильный

07.04.2020 14:14 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Международное агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Беларуси в национальной и иностранной валютах на уровне B. Аналитики отметили улучшение макроэкономических показателей в последние годы, гибкость денежно-кредитной политики, а также наличие достаточного уровня золотовалютных резервов, что позволит правительству выполнить свои долговые обязательства в течение этого года в полном объеме. Заметим, международные резервные активы Беларуси, рассчитанные по методологии МВФ, на 1 марта текущего года составили почти 9 миллиардов долларов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международное агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Беларуси в национальной и иностранной валютах на уровне B....
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко хочет создать запасы топлива на фоне дешевой нефти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
07.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика