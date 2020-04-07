|
Мир в условиях сырьевой войны и на грани нового кризиса. Большое совещание по нефти у Президента
07.04.2020 21:58 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTМировой передел нефтяного рынка, спекуляции на черном золоте и дефицит продовольствия (не только в бедной Африке или Латинской Америке, но и на премиальных рынках Европы и Азии). Такой негативный сценарий рисуют сегодня аналитики. Они уже рассматривают биржевые сводки, как "сводки с фронта" не объявленной сырьевой войны. Ситуацию ухудшают разборки нефтеносных держав. ОПЕК+ не может прийти к согласию. В минус стабильности работают массовые ограничительные меры. Под угрозой посевная, а значит - урожай.
Как реагировать? Причем не только в тактике (на месяц-два вперед), но и в стратегии - решали сегодня во Дворце Независимости. Президент Беларуси с ключевыми управленцами из правительства, парламента и Администрации Главы государства анализировали доклад Белнефтехима. Главный тезис белорусского лидера - государство не играет с мировыми спекулянтами, а занимается реальной экономикой и насущными проблемами своих граждан. Подробнее - наш политический обозреватель Андрей Кривошеев.
Мир в условиях сырьевой войны и на грани нового кризиса
Мировая экономика без стабильности и правил, да еще, по мнению аналитиков, накануне нового экономического кризиса. В таких условиях ведущие страны планеты демонстрируют единственную стратегию выживания - каждый сам за себя. Максимум, что гиганты делают вместе - это сдают слабых, как сдали Венесуэлу, и перекраивают рынки, как пытаются поделить сегодня рынок углеводородов. А как действовать экономикам средним и малым? Тем, кто напрямую в большой игре не участвует и может в ней стать разве что разменной монетой? Именно этому сегодня Президент посвятил первую половину дня, сформулировав главные вопросы для власти, нефтехимии и экономики в целом.
В мировую депрессию 30-ых годов прошлого века экономист Кейнс, его сейчас любят цитировать от Вашингтона до Кремля, горько замечал: "Цены на нефть нам диктуют не производители, а желтые таблоиды и биржевые спекулянты с Уолл Стрит". И первые, и вторые к реальной экономике отношения не имеют. Миллионы безработных не накормят, и производство не восстановят. Кажется, почти век прошел, минимум 4 кризиса за плечами, а главный вопрос тот же: одни играют на нефтяных котировках, другим приходится спасать экономику от семейного бюджета до государственного.
Президент Беларуси: Экономика, жизнь людей - вопрос номер один!
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Имея открытую экономику, мы во многом зависим от тех процессов, которые развиваются в мире. События развиваются порой неоднозначно. Поэтому мной запланирован ряд мероприятий по вопросам, которые сейчас требуют реагирования в наибольшей степени и, прежде всего, влияют на нашу экономику. Подчеркиваю, это главное. Экономика, а значит - жизнь людей, не только сегодня, но и в перспективе - вопрос номер один. Все должно быть подчинено этому вопросу.
В этой ситуации необходимо сориентироваться и, если необходимо, приспособить экономику страны и общество к тому, чтобы не понести потерь. А если и будут, то эти потери должны быть минимальными. Поэтому я всегда говорю: экономику - во главу угла. Главное сегодня - экономика. Одно из направлений - нефтепереработка, покупка нефти. Особенно при этой волатильности и достаточно низких ценах на нефть".
"Баррель нефти = бочка преткновения"
График цены бочки нефти больше напоминает кардиограмму сердечника, чем реальную стоимость. Если брать только глобальные факторы, выходит так. Сначала эпидемия и остановка заводов, особенно в Китае и Евросоюзе: нефть падает ниже 40. Затем Россия отказывается от сделки с ОПЕК, саудиты в отместку "заливают" нефтью Китай и Европу - бочка пробивает "плинтус" в 20 долларов. А по некоторым контрактам и вовсе балансирует на рубеже пяти.
Затем Роснефть якобы выходит из нефтеносной Венесуэлы, а Штаты опять же якобы начинают готовить военную агрессию и переворот в Каракасе. Минус один игрок - цена бочки ползет вверх, закрепляясь на 25-ти. Затем Путин звонит Трампу, Трамп сигнализирует Эр-Рияду: готовится картельный сговор. И вот уже карантины и остановленные заводы по всей Европе забыты - на позитиве от слухов нефть берет планку в 30 долларов.
У сердечников в правительствах нефтеносных держав отлегло. А как быть странам с реальной экономикой?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Нефтяной рынок лихорадит, и чрезмерно. А его конъюнктура абсолютно непрогнозируема. Волатильность бешеная. Тем не менее, задача таких стран, как наша, - быть готовыми к любому развитию событий. А лучше, как я уже говорил, в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав.
Эти державы в настоящее время уже даже не скрывают, в какие игры играют и какие цели ставят. Они уже напрямую начинают говорить и играть на повышение цен на нефть. Налицо картельный сговор. Идут вот эти игрища. Но, к сожалению, на все это мы повлиять не можем. Даже эта пандемия и психоз на них никак не влияют. Поэтому глаза у всех позеленели, когда почувствовали падение доходов.
Чем больше опор мы создадим для нашей экономики, тем более устойчивым будет общество и независимой наша политика".
Нефтяной вопрос и запасы сырья и топлива в Беларуси
Какая цена Беларуси выгоднее - высокая или низкая? Тут эксперты расходятся. Дорогая нефть, особенно без равных условий в Союзном государстве - это испытание для промышленности и сельского хозяйства, т. е. для экспорта. Но и дешевая нефть не в рост. Падает платежеспособность на ключевых рынках, особенно в России - нечем оплачивать белорусские товары. Опять плохо для экспорта. Плюс снижаются доходы от переработки сырья на белорусских НПЗ, а это - валюта в страну. Выходит, для Беларуси, как и для большинства стран планеты выгоднее средняя, но стабильная цена нефти. Без шального роста и такого же шального падения.
Георгий Гриц, ректор Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности "Кадры индустрии": "Это спекулятивный рынок, и он формируется биржевыми маклерами. В частности, в подтверждение этого заявления можно привести только одну простую цифру. То есть, если взять за 100% объем фьючерса торговли, то они реально подкреплены только на 1%. То есть, а так торгуется 99% - это "хотелками". Вот я продаю такую нефть по такой-то цене. А реально - ее нет".
Скачки цен на нефть для Беларуси отягощают ежегодные тяжбы с поставщиками. Там, где должны работать союзные соглашения, хозяйствующие субъекты, дипломаты и юристы, приходится подключать тяжелую артиллерию - вплоть до президентов.
Чтобы уйти от нефтяных споров, Глава государства поручает сформировать запас. И обратите внимание - речь не только о сырой нефти, но и о нефтепродуктах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "На непредвиденные случаи необходимо создавать серьезный запас сырья (как нефти, так и топлива), который позволит не нарушать работу отраслей и не прерывать технологические процессы. И не дай бог, кто-то скажет, что может принять полмиллиона тонн нефтепродуктов и не примет на хранение. Или зальют в бочку, где 3 дырки. Уж пеняйте сами на себя.
Мы это не скрываем. Сегодня нефть дешевая, нужно купить ее, произвести нефтепродукты и создать определенный запас. Какой это будет запас, по итогам совещания мы должны четко понимать".
Какой запас нужен Беларуси? Для внутреннего спроса - от личных авто до посевной и уборочной, по расчетам экспертов, хватило бы около 400 тысяч тонн. Но если резервировать еще и экспортную переработку на два месяца вперед, выходит уже около 4 миллионов. Серьезный задел, который позволяет спокойно проходить все внешние шоки.
По данным профильного концерна, в апреле нефтехимия вернулась в спокойный, штатный режим работы. Но запас прочности еще не набран.
Андрей Рыбаков, председатель концерна "Белнефтехим": "Ведется работа как по альтернативным поставкам нефти, так и по поставкам нефти в апреле трубопроводным транспортом из Российской Федерации. В данный момент идет контрактование по всем направлениям. Фактически заводы поднимают свои перерабатывающие мощности. Внутренний рынок, как и экспорт, в апреле будет обеспечен в полном объеме".
Продовольствие - второе золото
Не нефтью единой живет Беларусь. А потому, кроме запасов сырья, текущих контрактов и состояния хранилищ, Президента интересуют более жизненные вопросы. Например, как обеспечена топливом посевная. Или какой задел на полях уже вложен в урожай текущего года. Не секрет, что из-за карантинов многие страны срывают ранний сев. Под угрозой Болгария, Испания, Италия, Российская Кубань и Украина. А значит, вполне вероятно, что не только Африка южнее Сахары будет недоедать и голодать в этом году. Но и запертый в своих квартирах "цивилизованный мир".
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Нефть нефтью, но ее на стол не подашь. Поэтому я требую в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию. И весь цикл сельхозработ в течение года взять на жесточайший контроль. Это касается помощников Президента и уполномоченных по областям.
В приоритете должна быть продовольственная безопасность страны. Задача номер один, и важнее ее нет. Как у нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее.
Особо обращаю на это внимание. Вы видите, уже не только отдельные чиновники международных организаций заговорили о голоде в недалекой перспективе, но уже все талдычат, и руководители самых развитых передовых стран. Поэтому сельское хозяйство, прежде всего - нынешняя посевная кампания - важнейший элемент, на который мы должны обратить внимание".
Управленцам от агросектора досталось за нерасторопность. Беларусь уже по факту живет в новом климате. Температура за сутки прыгает на 20 градусов. Простое хозяйское решение - закрепить влагу в земле, но поступили так далеко не все хозяйства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Несмотря на то, что влага из почвы уходит мгновенно (ночью - мороз, утром - солнце), некоторые влагу не закрыли. Особенно в Минском районе, что удивительно. И огромные поля. Неужели не понятно, что нужно, прежде всего, пройтись культиватором и разрыхлить почву - закрыть влагу. Притом поля очень высокие, с высоким содержанием песков. Поэтому сделайте все, чтобы мы могли в этом направлении двигаться".
В агрокомбинате "Ждановичи" влагу на этих полях закрыли еще в начале марта. Простая операция дала семенам влагу, удобрения, кислород и тепло. Квартет главных факторов роста. На этих полях сейчас высеивают ячмень. Площади увеличили на треть к прошлому сезону, а чтобы закончить быстро, и по технологии используют сеялки с шириной захвата в 12 метров. В итоге за погожий день одна машина обрабатывает более ста гектаров.
Раньше срока в этом году посеют и кукурузу, под нее уже перекроили агрокарту, все, что необходимо для старта посевной, - комфортная температура почвы. Выбор культуры объясняют просто: устойчива к засухе, прекрасный рацион для животноводства.
Если мировая экономика, как прогнозируют, уйдет в штопор после всех карантинов, продовольствие станет вторым золотом на ближайшие годы.
Георгий Гриц, ректор ГУО "Институт повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности "Кадры индустрии": "Потому, что вопрос еды, он является первой потребностью населения и государства, которое обеспечено, обеспокоено своей социальной стабильностью. И я думаю, вот вопрос обеспечения непрерывности производственного цикла в сельском хозяйстве, обеспечения как экспортной его составляющей, так и продовольственной безопасности нашего населения. Является сегодня не менее важным, чем вопрос нефтезависимости и обеспечения экспортного потенциала нефтеперерабатывающей отрасли".
Сможет ли картельный сговор в лице ОПЕК плюс Россия, плюс США поднять цену на бочку нефти до 45 долларов и, тем более, удержать хотя бы до осени - т. е. до выборов в США, аналитики гадать не берутся. Ведь даже великий экономист эпохи великой депрессии Джон Кейнс давал прекрасные советы для реальной экономики, но безобразно играл на фондовой бирже.
Беларусь в такие игры не играет, предпочитая здоровую логику: нефтяные цены вниз - время делать запасы. А если еще проведем в срок и по технологии весь аграрный сезон - будем и с продовольствием, и с растущим в цене экспортом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мировой передел нефтяного рынка, спекуляции на черном золоте и дефицит продовольствия (не только в бедной Африке или Латинской Америке, но и на премиальных рынках...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)