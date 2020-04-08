|
ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе
08.04.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня в мире уже открыто говорят о коронакризисе и о том, как больно он ударит по бизнесу и экономикам государств. Но кризис, как ни странно, имеет и положительные стороны. Он предоставляет возможность
Предлагаем ТОП-10 вариантов готового бизнеса из базы Realt.by, среди которых объекты медицинского назначения, спорта, сферы услуг, сельского хозяйства и производства.
Сфера услуг. Медицина
В Минске в Каменной Горке
Пещеры оборудованы аппаратом «Аэрогалит», что позволяет точно дозировать содержание соли в воздухе. Для его очистки используются фотокаталитические электровоздухоочистители «Амбилайф» и кондиционеры.
Люди, посещающие соляную пещеру, менее подвержены простудным и легочным заболеваниям. Это особенно важно в периоды обострения инфекционных вирусных заболеваний, например таких, каким в настоящее время является COVID-19.
Соляная пещера также помогает быстрее восстановиться после ОРВИ, укрепить иммунитет, снять психологическую нагрузку, избавиться от аллергенов и токсинов.
Ежемесячные затраты на аренду помещения, коммунальные услуги, зарплату персонала, расходные материалы, налоги, рекламу составляют менее 3 тысяч рублей.
Основная выручка поступает от продажи абонементов на сеансы. Источник дополнительного дохода - продажа кислородных коктейлей и сопутствующих товаров.
Готовый бизнес продается с CRM-системой и наработанной клиентской базой за 15 тысяч долларов США по курсу Нацбанка на день заключения договора.
В Минской области Узденского района, в деревне Подъельники, у истоков реки Неман, в 76 километрах от Минска
Профиль санатория - лечение болезней органов дыхания, системы кровообращения, а также сопутствующих заболеваний - костно-мышечной системы и желудочно-кишечного тракта. На территории санатория площадью 5,1 гектара есть свой источник минеральной воды.
Объект продается за 5,14 миллиона рублей.
В Минском районе, в 3 километрах от столицы, в деревне Приморье
В гостинице оборудованы 10 номеров. Есть кафе с хорошим дизайнерским ремонтом на 60 мест. Также имеется возможность увеличить площадь здания за счет устройства мансардного этажа.
Цена договорная.
В Смолевичах, на ул. Социалистической, 75,
Объект продается за 2,83 миллиона рублей.
Недвижимость для отдыха и занятий спортом
На берегу озера Белое (Кань) в агрогородке Озеры Гродненского района (примерно 28 км от Гродно) в первой береговой линии
Новое трехэтажное здание с мансардным этажом общей площадью по СНБ 990 квадратных метров построено из газосиликатных блоков, оштукатурено, окрашено, облицовано клинкерным кирпичом и законсервировано в 2015 году.
Объект расположен на участке в 14 соток, который оформлен на праве постоянного пользования. Территория огорожена, но не благоустроена. На участке построена скважина, однако вода в дом не подведена. Рядом с земельным наделом проходит газопровод, что дает возможность подведения газа в дом.
Здание может использоваться не только под Дом рыбака, но и под гостиницу, базу отдыха, частный дом, закрытый джентльменский клуб и прочее.
Дом рыбака выставлен на продажу за 823.104 рубля, или 831 руб./кв.м.
В районе Острошицкого Городка, в 17 километрах от Минска и в 2 километрах от озера Вяча
ФОКподойдет для скаладрома, ролледрома, картодрома, батутного клуба, аэротрубы, теннисных кортов, футбола и другого.
Здание реализуется за 205.776 рублей, или 180-185 руб./кв.м.
Придорожный сервис
На пересечении автомагистралей М-6 «Минск-Гродно» и М-7 «Минск-Вильнюс» в д. Шараи Воложинского района
В состав комплекса входят двухэтажный ресторан с двумя залами быстрого обслуживания на 25 мест, банкетный зал на 50 мест, летняя веранда на 50 мест; двухэтажный мотельна 20 мест, двухэтажная баня с парной на дровах, комнатой отдыха с камином, беседкой и барбекю, а также СТО.
Земельный участок насчитывает 2,4 гектараи находитсяв постоянном пользовании. Есть возможность его приватизировать.
На территории комплекса расположены охраняемая автостоянкана 40 машиномест для большегрузных автомобилей и гостевая автостоянка на 10 машиномест.
Комплекс продается за 1 миллион долларов США в эквиваленте.
В Борисовском районе Минской области, в деревне Ланковщина
Цена договорная.
Для тех, кто любит сельское хозяйство и производство
В Воложинском районе Минской области, в деревне Щелканы
На территории фермы есть нежилое помещение, административное, торговое, склад и вспомогательные помещения. Из коммуникаций имеются в наличии электричество, печное отопление, колодец, санузел на улице.
Что касается земельного участка, то один гектар земли находится в частной собственности и 4,2 гектара - в аренде на 99 лет.
Вместе с фермой продается яблоневый сад площадью 12 гектаров.
Объект продается за 270.081 рубль.
В Солигорском районе Минской области, в г.п. Красная Слобода
На огороженной территории есть гараж.
Объект продается за 83.597 рублей.
Также читайте у нас:
Под Брестом продается дворец Сапег-Потоцких: «Место шикарное, рядом — граница»
В Гомеле открывается новая частная баня с французским названием и хаммамом
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе
Сегодня в мире уже открыто говорят о коронакризисе и о том, как больно он ударит по бизнесу и экономикам государств. Но кризис, как ни странно, имеет и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)