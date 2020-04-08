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ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе

08.04.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня в мире уже открыто говорят о коронакризисе и о том, как больно он ударит по бизнесу и экономикам государств. Но кризис, как ни странно, имеет и положительные стороны. Он предоставляет возможность купить готовый бизнес с дисконтом и открыть свое дело, которое в будущем будет приносить доход, а маленьким компаниям стать большими.

Предлагаем ТОП-10 вариантов готового бизнеса из базы Realt.by, среди которых объекты медицинского назначения, спорта, сферы услуг, сельского хозяйства и производства.

Сфера услуг. Медицина

В Минске в Каменной Горке продается «Соляная пещера». В помещении общей площадью 60 квадратных метров, которое арендуется, есть две соляные комнаты для взрослых и детей.

ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе
Соляная пещера для взрослых

Пещеры оборудованы аппаратом «Аэрогалит», что позволяет точно дозировать содержание соли в воздухе. Для его очистки используются фотокаталитические электровоздухоочистители «Амбилайф» и кондиционеры.

Люди, посещающие соляную пещеру, менее подвержены простудным и легочным заболеваниям. Это особенно важно в периоды обострения инфекционных вирусных заболеваний, например таких, каким в настоящее время является COVID-19.

ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе
Соляная пещера для детей
ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе
Аппарат "Аэрогалит"

Соляная пещера также помогает быстрее восстановиться после ОРВИ, укрепить иммунитет, снять психологическую нагрузку, избавиться от аллергенов и токсинов.

Ежемесячные затраты на аренду помещения, коммунальные услуги, зарплату персонала, расходные материалы, налоги, рекламу составляют менее 3 тысяч рублей.

Основная выручка поступает от продажи абонементов на сеансы. Источник дополнительного дохода - продажа кислородных коктейлей и сопутствующих товаров.

Готовый бизнес продается с CRM-системой и наработанной клиентской базой за 15 тысяч долларов США по курсу Нацбанка на день заключения договора.

ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе

В Минской области Узденского района, в деревне Подъельники, у истоков реки Неман, в 76 километрах от Минска продается санаторий «Подъельники» на 100 койко-мест.

Профиль санатория - лечение болезней органов дыхания, системы кровообращения, а также сопутствующих заболеваний  - костно-мышечной системы и желудочно-кишечного тракта. На территории санатория площадью 5,1 гектара есть свой источник минеральной воды.

Объект продается за 5,14 миллиона рублей.

ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе
ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе
ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе
ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе
ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе

В Минском районе, в 3 километрах от столицы, в деревне Приморье продается гостиница общей площадью 1315 квадратных метров.  

В гостинице оборудованы 10 номеров. Есть кафе с хорошим дизайнерским ремонтом на 60 мест. Также имеется возможность увеличить площадь здания за счет устройства мансардного этажа.

Цена договорная.

ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе
ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе
ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе
ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе
ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе
ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе

В Смолевичах, на ул. Социалистической, 75, продается гостиничный комплекс«Озерный». Он включает отель на 10 номеров, ресторан на 120 человек, кафе на 100 человек, свадебный зал на 200 человек, 8 беседок, 2 парковки, собственный пляж у водоема.

Объект продается за 2,83 миллиона рублей.

ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе
ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе
ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе
ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе
ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе
ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе

Недвижимость для отдыха и занятий спортом

На берегу озера Белое (Кань) в агрогородке Озеры Гродненского района (примерно 28 км от Гродно) в первой береговой линии продается Дом рыбака.

Новое трехэтажное здание с мансардным этажом общей площадью по СНБ 990 квадратных метров построено из газосиликатных блоков, оштукатурено, окрашено, облицовано клинкерным кирпичом и законсервировано в 2015 году.  

Объект расположен на участке в 14 соток, который оформлен на праве постоянного пользования. Территория огорожена, но не благоустроена. На участке построена скважина, однако вода в дом не подведена. Рядом с земельным наделом проходит газопровод, что дает возможность подведения газа в дом.

Здание может использоваться не только под Дом рыбака, но и под гостиницу, базу отдыха, частный дом, закрытый джентльменский клуб и прочее.

Дом рыбака выставлен на продажу за 823.104 рубля, или 831 руб./кв.м.


ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе

ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе

ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе

ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе

В районе Острошицкого Городка, в 17 километрах от Минска и в 2 километрах от озера Вяча продается здание бывшей спортивной базы общей площадью 1110 квадратных метров. Рядом расположен санаторий «Белые Росы» лицея МВД и база отдыха «Дружба» РУП «Белпочта».

ФОКподойдет для скаладрома, ролледрома, картодрома, батутного клуба, аэротрубы, теннисных кортов, футбола и другого.

Здание реализуется за 205.776 рублей, или 180-185 руб./кв.м.

ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе
ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе
ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе

Придорожный сервис

На пересечении автомагистралей М-6 «Минск-Гродно» и М-7 «Минск-Вильнюс» в д. Шараи Воложинского района продается действующий комплекс придорожного сервиса «Парк».

В состав комплекса входят двухэтажный ресторан с двумя залами быстрого обслуживания на 25 мест, банкетный зал на 50 мест, летняя веранда на 50 мест; двухэтажный мотельна 20 мест, двухэтажная баня с парной на дровах, комнатой отдыха с камином, беседкой и барбекю, а также СТО.

Земельный участок насчитывает 2,4 гектараи находитсяв постоянном пользовании. Есть возможность его приватизировать.

На территории комплекса расположены охраняемая автостоянкана 40 машиномест для большегрузных автомобилей и гостевая автостоянка на 10 машиномест.

Комплекс продается за 1 миллион долларов США в эквиваленте.

ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе
ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе
ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе
ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе

В Борисовском районе Минской области, в деревне Ланковщина продается еще один комплекс придорожного сервиса. Он находится на международной трассе М-1 и включает мотель, кафе, магазин и паркинг.

Цена договорная.

ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе
ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе
ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе

Для тех, кто любит сельское хозяйство и производство

В Воложинском районе Минской области, в деревне Щелканы продается ферма по выращиванию овец. Общая площадь зданий составляет 569 квадратных метров.

На территории фермы есть нежилое помещение, административное, торговое, склад и вспомогательные помещения. Из коммуникаций имеются в наличии электричество, печное отопление, колодец, санузел на улице.

Что касается земельного участка, то один гектар земли находится в частной собственности и 4,2 гектара - в аренде на 99 лет.

Вместе с фермой продается яблоневый сад площадью 12 гектаров.

Объект продается за 270.081 рубль.

ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе
ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе
ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе
ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе

В Солигорском районе Минской области, в г.п. Красная Слобода продается лесопильный завод для обработки древесины и изделий из дерева, включая мебель. Общая площадь здания составляет 772 квадратных метра.

На огороженной территории есть гараж.

Объект продается за 83.597 рублей.

ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе
ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе
ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе
ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Сегодня в мире уже открыто говорят о коронакризисе и о том, как больно он ударит по бизнесу и экономикам государств. Но кризис, как ни странно, имеет и...
 
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