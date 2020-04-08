ТОП-10 предложений готового бизнеса: соляная пещера в Минске, гостиница в пригороде и завод в Солигорском районе

Недвижимость для отдыха и занятий спортом

На берегу озера Белое (Кань) в агрогородке Озеры Гродненского района (примерно 28 км от Гродно) в первой береговой линии продается Дом рыбака.

Новое трехэтажное здание с мансардным этажом общей площадью по СНБ 990 квадратных метров построено из газосиликатных блоков, оштукатурено, окрашено, облицовано клинкерным кирпичом и законсервировано в 2015 году.

Объект расположен на участке в 14 соток, который оформлен на праве постоянного пользования. Территория огорожена, но не благоустроена. На участке построена скважина, однако вода в дом не подведена. Рядом с земельным наделом проходит газопровод, что дает возможность подведения газа в дом.

Здание может использоваться не только под Дом рыбака, но и под гостиницу, базу отдыха, частный дом, закрытый джентльменский клуб и прочее.

Дом рыбака выставлен на продажу за 823.104 рубля, или 831 руб./кв.м.