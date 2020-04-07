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Лукашенко приказал собрать запас нефти, пока она дешевая

07.04.2020 18:44 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко 7 апреля провел совещание о поставках нефти в Беларусь, признав зависимость страны от неоднозначного развития событий в мире, в том числе - экономических.

Президент приказал подстраиваться под происходящие события, чтобы минимизировать потери: «Экономика, а значит, жизнь людей, не только сегодня, но и в перспективе - вопрос номер один. Все должно быть подчинено этому вопросу», - заявил президент.

Скачки цен на нефть вызывают возмущение президента, который назвал происходящее «картельным сговором».

«Они уже напрямую начинают говорить и играть на повышение цен на нефть. Налицо картельный сговор, - сказал он. - Идут вот эти игрища. Но, к сожалению, на все это мы повлиять не можем. Даже эта пандемия и психоз на них никак не влияют. Поэтому глаза у всех "позеленели", когда почувствовали падение доходов», - отметил Лукашенко.

Президент также поручил создать серьезный запас нефти и топлива на непредвиденные случаи. 

«На непредвиденные случаи необходимо создавать серьезный запас сырья (как нефти, так и топлива), который позволит не нарушать работу отраслей и не прерывать технологические процессы», - заявил глава государства, добавив: «нефть дешевая, нужно купить ее, произвести нефтепродукты и создать определенный запас. Какой это будет запас, по итогам совещания мы должны четко понимать».

При этом Лукашенко потребовал не зацикливаться на нефти, а заниматься еще и продовольственной безопасностью страны.

«Нефть нефтью, но ее на стол не подашь. Поэтому я требую в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию. И весь цикл сельхозработ в течение года взять на жесточайший контроль. Это касается помощников президента и уполномоченных по областям», - отметил он.

Напомним, что компании из РФ будут поставлять нефть в Беларусь без премии стало известно в конце марта. Часть из суммы уберут сами предприятия, часть возьмет на себя российское правительство.

23 марта Москва согласилась увеличить скидку на нефть для Минска до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее. 11 марта премьеры стран Сергей Румас и Михаил Мишустин договорились о том, что каждый месяц Беларусь будет покупать два танкера нефти у альтернативных поставщиков, даже если нормализуются поставки из РФ.

6 апреля «Транснефть» начала поставки на НПЗ Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко 7 апреля провел совещание о поставках нефти в Беларусь, признав зависимость страны от неоднозначного развития событий в мире, в том числе -...
 
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