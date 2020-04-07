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Лукашенко приказал собрать запас нефти, пока она дешевая
07.04.2020 18:44 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко 7 апреля провел совещание о поставках нефти в Беларусь, признав зависимость страны от неоднозначного развития событий в мире, в том числе - экономических.
Президент приказал подстраиваться под происходящие события, чтобы минимизировать потери: «Экономика, а значит, жизнь людей, не только сегодня, но и в перспективе - вопрос номер один. Все должно быть подчинено этому вопросу», - заявил президент.
Скачки цен на нефть вызывают возмущение президента, который назвал происходящее «картельным сговором».
«Они уже напрямую начинают говорить и играть на повышение цен на нефть. Налицо картельный сговор, - сказал он. - Идут вот эти игрища. Но, к сожалению, на все это мы повлиять не можем. Даже эта пандемия и психоз на них никак не влияют. Поэтому глаза у всех "позеленели", когда почувствовали падение доходов», - отметил Лукашенко.
Президент также поручил создать серьезный запас нефти и топлива на непредвиденные случаи.
«На непредвиденные случаи необходимо создавать серьезный запас сырья (как нефти, так и топлива), который позволит не нарушать работу отраслей и не прерывать технологические процессы», - заявил глава государства, добавив: «нефть дешевая, нужно купить ее, произвести нефтепродукты и создать определенный запас. Какой это будет запас, по итогам совещания мы должны четко понимать».
При этом Лукашенко потребовал не зацикливаться на нефти, а заниматься еще и продовольственной безопасностью страны.
«Нефть нефтью, но ее на стол не подашь. Поэтому я требую в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию. И весь цикл сельхозработ в течение года взять на жесточайший контроль. Это касается помощников президента и уполномоченных по областям», - отметил он.
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Александр Лукашенко 7 апреля провел совещание о поставках нефти в Беларусь, признав зависимость страны от неоднозначного развития событий в мире, в том числе -...
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