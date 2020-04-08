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Предприятия белорусского АПК планируют поставить за рубеж продукции на 15 млрд рублей
09.04.2020 07:42 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПредприятия агропромышленного комплекса Беларуси в этом году планируют экспортировать продовольствия почти на 15 миллиардов рублей. Спрос растет на овощи, фрукты или картофель, а также мясо-молочные продукты. Ключевая роль здесь у агрохолдингов - крупных предприятий, которые выращивают, перерабатывают и сами же продают свой товар. В Минской области таких агропромгигантов несколько, один из которых в Смолевичском районе.
О том, как высокие технологии и продуманная маркетинговая стратегия меняют взгляд на простые с виду вещи, Алексей Кондратенко. Новейший цех "Юнимит", где производят полуфабрикаты и готовые кулинарные изделия - уникальное для Беларуси производство. Его возвели за полтора года недалеко от Смолевичей. Здесь, пожалуй, самые строгие меры пищевой безопасности, а также тотальный контроль качества. Передовые технологии позволяют компании расширить ассортимент продукции, а значит предложить потребителям что-то новое. Взять, например, куриные наггетсы, столь популярные во всем мире.
На первом этапе на предприятии создано 130 новых рабочих мест
С увеличением объемов производства (а пока это около 20 тонн в день) добавятся еще 200 рабочих мест. Компания ориентирована на экспорт. Примерно 60 % полуфабрикатов и готовой кулинарной продукции продают за рубеж. В составе агрохолдинга есть и молочно-товарная ферма. Молоко, которое здесь производят, но уже в виде, например, творожного сыра, также является частью куриной продукции.
Крупнейшая молочная ферма в стране с непривычным названием "Мглё". Здесь производят более 80 тонн молока в день. Конечно, многие процессы автоматизированы: через "карусель" проходят 375 коров в час. Сама же продукция почти на 100 % экстра-класса.
Важные нюансы: ферма замкнутого цикла, а для животных максимально комфортные условия содержания
Похожие принципы используют и крупнейшие агрокомбинаты Минской области - в Фаниполе и Снове. Тот, кто сам максимально контролирует все этапы производства: от поля до прилавка, имеет преимущества.
И себя накормить, и другим выгодно продать! Принцип, которому агропромышленный комплекс страны следует уже много лет. Есть ориентир и на 2020-й. В этом году экспорт составит почти 15 миллиардов рублей. Значительную часть из этой суммы сформируют и предприятия АПК Минской области.
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Предприятия агропромышленного комплекса Беларуси в этом году планируют экспортировать продовольствия почти на 15 миллиардов рублей. Спрос растет на овощи, фрукты...
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