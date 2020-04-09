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Самоизоляция с лужайкой: интерес к аренде домов на лето вырос больше чем в два раза
09.04.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В этом году (многие уже поняли) отдых на море не светит. Недавно
Чем богат рынок
Официальной статистики о том, сколько домов сдаётся на длительный срок, нет. Но мы можем оперировать данными Realt.by о количестве объявлений. Количество предложения домов и коттеджей этой весной примерно такое же, что и и годом ранее - порядка пятисот уникальных объектов в пригороде и черте Минска.
Рынок долгосрочной аренды домов очень разношёрстный по своей структуре и, как следствие, ценам. Любопытно, что пятая часть всех предложений об аренде дома на длительный срок расположена в черте города, и цены здесь, прямо скажем, кусаются. В большинстве объявлений в Минске просят 1-2 тысячи долларов в месяц, за полдома отдать придётся в среднем $600.
Основная масса предложений располагается в радиусе 15 километров от кольцевой. Здесь за дом просят в среднем 800-1500 у.е. или около $400 за половину. Но встречаются и бюджетные варианты. Например,
- По объявлению звонили несколько семей с детьми, - говорит владелец дома Кирилл. - Но вы видите - это гостевой дом, мы живем совсем рядом, поэтому мы хотим видеть арендатором пару без детей или одного человека, спокойных людей, чтобы мы друг другу не мешали.
- Как оцениваете спрос?
- Мы первый раз будем сдавать дом. И мне не с чем сравнивать. Сегодня никто не звонил, вчера были два звонка.
За 700 долларов в месяц предлагают
За 900 долларов в месяц можно рассчитывать на экологичность, баньку и окна на лес. Например, в этой
За 1200 долларов в месяц выбор новых и симпатичных домов - на любой вкус. За столько предлагают
$1200 стоит аренда просторного и эстетичного
- Звонки по поводу этого дома есть, им интересуются, но спрос могу оценить как стабильный, не отличающийся от прошлогоднего, - рассказали в агентстве недвижимости Риэлти Фокс. - Еще есть
$1200 хотят и за
Самое дорогое предложение - $15.000 в месяц -
Чуть дальше - дешевле
В радиусе 15-30 километров цена месячной аренды дома опускается уже до $400-900.
Например,
За $700 в месяц можно снять аккуратный
Впрочем, чуть дальше от Минска не означает, что дорогих и потрясающих воображение объектов нет. Например, эту
Наконец, самые бюджетные варианты можно найти за пределами 40-километровой зоны от Минска. Здесь более распространены дачи, за которые просят в среднем $300. Дом, в зависимости от состояния, обойдётся в 300-900 долларов в месяц.
Еще несколько опрошенных собственников, выставивших дома для аренды, говорят, что звонков довольно много, но оценить платежеспособный спрос им не удается - дома еще все-таки не сданы. Но отмечают: чаще любопытствуют люди, которые явно никогда не снимали дома за городом на длительный срок. "Наверное, это потенциальные "карантинщики", которые примеряют на себя новый образ жизни", - предположил один из арендодателей.
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В этом году (многие уже поняли) отдых на море не светит. Недавно мы изучали, сколько стоит снять дачу на лето. Но не только на дачи подрос спрос. Выросла посещаемость...
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