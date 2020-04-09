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Самоизоляция с лужайкой: интерес к аренде домов на лето вырос больше чем в два раза

09.04.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В этом году (многие уже поняли) отдых на море не светит. Недавно мы изучали, сколько стоит снять дачу на лето. Но не только на дачи подрос спрос. Выросла посещаемость раздела длительной аренды домов и коттеджей. Резкие отличия с 2019 годом проявились в третьей декаде марта, когда количество просмотров увеличилось на 88%. А в начале апреля разрыв с прошлым годом стал просто огромным — объявления просматривали на 232% чаще.

Самоизоляция с лужайкой: интерес к аренде домов на лето вырос больше чем в два раза
Фото использовано в качестве иллюстрации.

Чем богат рынок

Официальной статистики о том, сколько домов сдаётся на длительный срок, нет. Но мы можем оперировать данными Realt.by о количестве объявлений. Количество предложения домов и коттеджей этой весной примерно такое же, что и и годом ранее - порядка пятисот уникальных объектов в пригороде и черте Минска.

Рынок долгосрочной аренды домов очень разношёрстный по своей структуре и, как следствие, ценам. Любопытно, что пятая часть всех предложений об аренде дома на длительный срок расположена в черте города, и цены здесь, прямо скажем, кусаются. В большинстве объявлений в Минске просят 1-2 тысячи долларов в месяц, за полдома отдать придётся в среднем $600.


Самоизоляция с лужайкой: интерес к аренде домов на лето вырос больше чем в два раза

Основная масса предложений располагается в радиусе 15 километров от кольцевой. Здесь за дом просят в среднем 800-1500 у.е. или около $400 за половину. Но встречаются и бюджетные варианты. Например, деревянный дом площадью 85 квадратных метров в Дроздово предлагают за 630 долларов в месяц. Дом - гостевой, участок - общий с хозяевами, чем и можно объяснить цену.

По объявлению звонили несколько семей с детьми, - говорит владелец дома Кирилл. - Но вы видите - это гостевой дом, мы живем совсем рядом, поэтому мы хотим видеть арендатором пару без детей или одного человека, спокойных людей, чтобы мы друг другу не мешали.

- Как оцениваете спрос?

Мы первый раз будем сдавать дом. И мне не с чем сравнивать. Сегодня никто не звонил, вчера были два звонка.

За 700 долларов в месяц предлагают коттедж в Дроздово. Тут в распоряжении арендатора будет 15 соток газона.

За 900 долларов в месяц можно рассчитывать на экологичность, баньку и окна на лес. Например, в этой усадьбе.

Самоизоляция с лужайкой: интерес к аренде домов на лето вырос больше чем в два раза

За 1200 долларов в месяц выбор новых и симпатичных домов - на любой вкус. За столько предлагают стильный деревянный дом в Марьяливо. 

$1200 стоит аренда просторного и эстетичного дома с баней в Семково.

Самоизоляция с лужайкой: интерес к аренде домов на лето вырос больше чем в два раза

Звонки по поводу этого дома есть, им интересуются, но спрос могу оценить как стабильный, не отличающийся от прошлогоднего, - рассказали в агентстве недвижимости Риэлти Фокс. - Еще есть дом в Острошицком городке, цену вынуждены были снизить до 500 условных единиц в месяц, поскольку звонков не было. Хотя дом - хороший.

$1200 хотят и за  коттедж с итальянскими мотивами в Колодищах.

Самое дорогое предложение - $15.000 в месяц - элитный комплекс в Тарасово. Кроме дома для хозяев и охраны, там есть свой спа-центр с полноценным бассейном.

Самоизоляция с лужайкой: интерес к аренде домов на лето вырос больше чем в два раза

Чуть дальше - дешевле

В радиусе 15-30 километров цена месячной аренды дома опускается уже до $400-900.

Например, дом с удобствами в г.п. Радошковичи предлагают по 650 у.е. в месяц.

Дом у Дубровенского водохранилища сдают за 700 долларов в месяц. Из плюсов - первая береговая линия.

За $700 в месяц можно снять аккуратный дом в Чуденичах.

Впрочем, чуть дальше от Минска не означает, что дорогих и потрясающих воображение объектов нет. Например, эту усадьбу в Гермашишках (Раковское направление) предлагают по 1100 долларов в месяц. Но тут понятно, за что платишь: шикарные виды, рубленная баня с выходом в собственное озеро, экологичный и стильный дом.

Самоизоляция с лужайкой: интерес к аренде домов на лето вырос больше чем в два раза

Наконец, самые бюджетные варианты можно найти за пределами 40-километровой зоны от Минска. Здесь более распространены дачи, за которые просят в среднем $300. Дом, в зависимости от состояния, обойдётся в 300-900 долларов в месяц. 

Еще несколько опрошенных собственников, выставивших дома для аренды, говорят, что звонков довольно много, но оценить платежеспособный спрос им не удается - дома еще все-таки не сданы. Но отмечают: чаще любопытствуют люди, которые явно никогда не снимали дома за городом на длительный срок. "Наверное, это потенциальные "карантинщики", которые примеряют на себя новый образ жизни", - предположил один из арендодателей.

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Теги: Минск
 
 
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В этом году (многие уже поняли) отдых на море не светит. Недавно мы изучали, сколько стоит снять дачу на лето. Но не только на дачи подрос спрос. Выросла посещаемость...
 
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