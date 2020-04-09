Самоизоляция с лужайкой: интерес к аренде домов на лето вырос больше чем в два раза

- По объявлению звонили несколько семей с детьми, - говорит владелец дома Кирилл. - Но вы видите - это гостевой дом, мы живем совсем рядом, поэтому мы хотим видеть арендатором пару без детей или одного человека, спокойных людей, чтобы мы друг другу не мешали.

- Как оцениваете спрос?

- Мы первый раз будем сдавать дом. И мне не с чем сравнивать. Сегодня никто не звонил, вчера были два звонка.

За 700 долларов в месяц предлагают коттедж в Дроздово. Тут в распоряжении арендатора будет 15 соток газона.