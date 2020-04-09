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Банки отмечают повышенный спрос на онлайн-услуги

09.04.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Банки отмечают повышенный спрос на онлайн-услуги

Белорусские банки отмечают повышенный спрос на онлайн-услуги на фоне COVID-19, сообщили БЕЛТА представители банков.

«В сложившейся ситуации в Банке БелВЭБ отмечают повышенный спрос на онлайн-услуги банка. В частности, объем выданных в марте онлайн-кредитов по сравнению с февралем вырос почти в 1,5 раза. Особенно возрос спрос на онлайн-сервис кредитования, где оформление занимает три минуты. Количество переводов с карты на карту увеличилось на 5,3 процентного пункта, платежей через ЕРИП — на 10,9 процентного пункта», — рассказали в пресс-службе банка.

Клиенты Банка БелВЭБ стали чаще пополнять депозиты и погашать кредиты через интернет. Вместе с тем количество оформленных вкладов немного снизилось.

В Приорбанке констатируют, что клиенты стали чаще отказываться от посещения отделений и совершать привычные для них платежи через интернет-банкинг.

«Анализируя данные за март, можем сказать, что доля безналичных платежей среди клиентов Приорбанка значительно выросла. Наш банк выпускает карточки только с бесконтактным интерфейсом. Это помогает увеличить скорость платежей и защитить себя, поскольку передавать карточку продавцу не требуется. Кроме этого, клиенты могут воспользоваться любым другим удобным для них способом бесконтактной оплаты — Prior Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Carmin Pay, платежные браслеты», — отметили в банке.

https://www.belta.by/

 
 
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Белорусские банки отмечают повышенный спрос на онлайн-услуги на фоне COVID-19, сообщили БЕЛТА представители банков. «В сложившейся ситуации в Банке БелВЭБ отмечают...
 
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