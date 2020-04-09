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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь и Китай договорились о стратегическом сотрудничестве в сельском хозяйстве Беларусь и Китай подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в сельском хозяйстве сроком на 5 лет. Документ предполагает экспорт в Китай...

Беларусь и Китай подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в сельском хозяйстве сроком на 5 лет. Документ предполагает экспорт в Китай сельхозпродукции и продуктов питания, высококачественного сырья для китайской медицины, а также укрепление инвестиционного сотрудничества. Со стороны КНР будет оказываться содействие в создании платформы для поставок белорусской продукции в Китай, в поиске деловых партнеров и в создании в Беларуси центров обслуживания малых и средних предприятий. Планируется также взаимодействие с целью создания совместных производств в двух странах. Это позволит белорусским компаниям скооперироваться с малым и средним бизнесом Поднебесной. Отметим, что по итогам января - февраля текущего года экспорт нашей сельхозпродукции в Китай вырос практически в два раза и достиг 18 миллионов долларов.