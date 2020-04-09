Самая дешевая «однушка» МАПИДа в доме в английском стиле продана с молотка за $55 тысяч. Результаты второго аукциона

На аукцион выставлялись 22 квартиры на 1-3 этажах дома, из них 4 – однокомнатные, 5 – двухкомнатных, 11 – трехкомнатных и 2 – четырехкомнатные квартиры.
По самой низкой цене ушел с молотка лот № 17 – однокомнатная квартира общей площадью 44 квадратных метра на втором этаже. Она реализована за 141 400 рублей, или 55 423 доллара США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Самой дорогой, что логично, оказалась четырехкомнатная квартира общей площадью 98,1 квадратного метра. Лот № 14 ушел с молотка за 113 844 рубля, или 113 844 доллара США.
Более подробную информацию об итогах аукциона смотрите в нашей таблице.
№
Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества
Нач.
цена (бел. руб.)
Цена продажи (бел. руб.)
Цена продажи ($)
1
«квартира 22» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-22 (1 этаж, четырёхкомнатная, общая площадь – 90,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 98,3 кв. м)
235 920
275 920
108 153
2
«квартира 23» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-23 (1 этаж, двухкомнатная, общая площадь – 54,9 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,6 кв. м)
172 800
192 800
75 572
3
«квартира 24» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-24 (1 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 79,4 кв. м)
226 290
236 290
92 619
4
«квартира 25» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-25 (2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,6 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,3 кв. м)
217 455
234 500
91 917
5
«квартира 26» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-26 (2 этаж, однокомнатная, общая площадь – 42,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,3 кв. м)
137 330
144 196
56 521
6
«квартира 27» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-27 (2 этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 58,1 кв. м)
174 300
184 300
72 240
7
«квартира 28» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-28 (2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,7 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,4 кв. м)
217 740
236 000
92 505
8
«квартира 29» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-29 (3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,5 кв. м)
215 175
240.175
94 142
9
«квартира 30» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-30 (3 этаж, однокомнатная, общая площадь – 42,2 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,2 кв. м)
137 020
142 020
55 668
10
«квартира 31» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-31 (3 этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,3 кв. м)
171 900
191 900
74 219
11
«квартира 32» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-32 (3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,7 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,7 кв. м)
215 745
238 000
93 289
12
«квартира 33» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-33 (1 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 79,2 кв. м)
225 720
230 720
90 436
13
«квартира 34» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-34 (1 этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,7 кв. м)
173 100
снят
-
14
«квартира 35» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-35 (1 этаж, четырёхкомнатная, общая площадь – 90,2 кв. м, общая площадь по СНБ – 98,1 кв. м)
235 440
290 440
113 844
15
«квартира 36» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-36 (2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,2 кв. м)
217 170
247 170
96 884
16
«квартира 37» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-37 (2 этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 58,1 кв. м)
174 300
189 200
74 161
17
«квартира 38» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-38 (2 этаж, однокомнатная, общая площадь – 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,0 кв. м)
136 400
141 400
55 423
18
«квартира 39» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-39 (2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,1 кв. м)
216 885
246 885
96 772
19
«квартира 40» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-40 (3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ –75,4 кв. м)
214 890
249 890
97 950
20
«квартира 41» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-41 (3 этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,4 кв. м)
172 200
191 000
74866
21
«квартира 42» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-42 (3 этаж, однокомнатная, общая площадь – 42,2 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,2 кв. м)
137 020
снят
-
22
«квартира 43» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-43 (3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,5 кв. м)
215 175
245 175
96 102
Подробно прочитать про правила проведения аукциона и необходимые условия участия можно здесь.
Организатором аукциона выступил Минский городской центр недвижимости.
Следующий аукцион по продаже квартир ОАО «МАПИД» состоится 16 апреля.