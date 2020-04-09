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Самая дешевая «однушка» МАПИДа в доме в английском стиле продана с молотка за $55 тысяч. Результаты второго аукциона

09.04.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Самая дешевая «однушка» МАПИДа в доме в английском стиле продана с молотка за тысяч. Результаты второго аукциона

На аукцион выставлялись 22 квартиры на 1-3 этажах дома, из них 4 – однокомнатные, 5 – двухкомнатных, 11 – трехкомнатных и 2 – четырехкомнатные квартиры.

По самой низкой цене ушел с молотка лот № 17 – однокомнатная квартира общей площадью 44 квадратных метра на втором этаже. Она реализована за 141 400 рублей, или 55 423 доллара США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Самая дешевая «однушка» МАПИДа в доме в английском стиле продана с молотка за тысяч. Результаты второго аукциона

Самой дорогой, что логично, оказалась четырехкомнатная квартира общей площадью 98,1 квадратного метра. Лот № 14 ушел с молотка за 113 844 рубля, или 113 844 доллара США.

Более подробную информацию об итогах аукциона смотрите в нашей таблице.

Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества

Нач.

цена (бел. руб.)

Цена продажи (бел. руб.)

Цена продажи ($)

1

«квартира 22» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-22 (1 этаж, четырёхкомнатная, общая площадь – 90,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 98,3 кв. м)

235 920

275 920

108 153

2

«квартира 23» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-23 (1 этаж, двухкомнатная, общая площадь – 54,9 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,6 кв. м)

172 800

192 800

75 572

3

«квартира 24» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-24 (1 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 79,4 кв. м)

226 290

236 290

92 619

4

«квартира 25» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-25 (2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,6 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,3 кв. м)

217 455

234 500

91 917

5

«квартира 26» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-26 (2 этаж, однокомнатная, общая площадь – 42,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,3 кв. м)

137 330

144 196

56 521

6

«квартира 27» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-27 (2 этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 58,1 кв. м)

174 300

184 300

72 240

7

«квартира 28» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-28 (2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,7 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,4 кв. м)

217 740

236 000

92 505

8

«квартира 29» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-29 (3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,5 кв. м)

215 175

240.175

94 142

9

«квартира 30» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-30 (3 этаж, однокомнатная, общая площадь – 42,2 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,2 кв. м)

137 020

142 020

55 668

10

«квартира 31» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-31 (3 этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,3 кв. м)

171 900

191 900

74 219

11

«квартира 32» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-32 (3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,7 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,7 кв. м)

215 745

238 000

93 289

12

«квартира 33» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-33 (1 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 79,2 кв. м)

225 720

230 720

90 436

13

«квартира 34» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-34 (1 этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,7 кв. м)

173 100

снят

-

14

«квартира 35» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-35 (1 этаж, четырёхкомнатная, общая площадь – 90,2 кв. м, общая площадь по СНБ – 98,1 кв. м)

235 440

290 440

113 844

15

«квартира 36» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-36 (2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,2 кв. м)

217 170

247 170

96 884

16

«квартира 37» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-37 (2 этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 58,1 кв. м)

174 300

189 200

74 161

17

«квартира 38» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-38 (2 этаж, однокомнатная, общая площадь – 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,0 кв. м)

136 400

141 400

55 423

18

«квартира 39» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-39 (2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,1 кв. м)

216 885

246 885

96 772

19

«квартира 40» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-40 (3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ –75,4 кв. м)

214 890

249 890

97 950

20

«квартира 41» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-41 (3 этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,4 кв. м)

172 200

191 000

74866

21

«квартира 42» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-42 (3 этаж, однокомнатная, общая площадь – 42,2 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,2 кв. м)

137 020

снят

-

22

«квартира 43» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-43 (3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь – 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,5 кв. м)

215 175

245 175

96 102

Подробно прочитать про правила проведения аукциона и необходимые условия участия можно здесь.

Организатором аукциона выступил Минский городской центр недвижимости.

Следующий аукцион по продаже квартир ОАО «МАПИД» состоится 16 апреля.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня прошел второй аукцион по продаже квартир в 3-м и 4-м подъездах трехэтажного дома № 22 в английском стиле на ул. Космонавтов, который построил «МАПИД».
 
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