Самая дешевая «однушка» МАПИДа в доме в английском стиле продана с молотка за $55 тысяч. Результаты второго аукциона

На аукцион выставлялись 22 квартиры на 1-3 этажах дома, из них 4 – однокомнатные, 5 – двухкомнатных, 11 – трехкомнатных и 2 – четырехкомнатные квартиры.

По самой низкой цене ушел с молотка лот № 17 – однокомнатная квартира общей площадью 44 квадратных метра на втором этаже. Она реализована за 141 400 рублей, или 55 423 доллара США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.