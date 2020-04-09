Почему Лукашенко не вводит карантин? Пробуем объяснить за 4 минуты

Источник материала: Tut.by

Беларусь многие на Западе называют «последней диктатурой Европы». Но сегодня мы чуть ли не последняя страна континента, в которой открыты границы и можно даже провести массовые акции. Почему Александр Лукашенко так противится карантину? Только ли в экономике дело? Об этом в очередном выпуске « Разжевано ».