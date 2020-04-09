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Почему Лукашенко не вводит карантин? Пробуем объяснить за 4 минуты

09.04.2020 12:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь многие на Западе называют «последней диктатурой Европы». Но сегодня мы чуть ли не последняя страна континента, в которой открыты границы и можно даже провести массовые акции. Почему Александр Лукашенко так противится карантину? Только ли в экономике дело? Об этом в очередном выпуске «Разжевано».

 
 
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Почему Беларусь пошла своим путем в борьбе с коронаирусом, что мешает президенту объявить карантин по всей стране - об этом в очередном выпуске «Разжевано»
 
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