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Особо рентабельные. Гродненская табачка и «Беларуськалий» закроют 75% отчислений фонда нацразвития

10.04.2020 12:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Совет министров своим постановлением № 209 установил перечень высокорентабельных организаций, которые должны перечислить часть прибыли за 2019 год в государственный целевой бюджетный фонд национального развития.

В список вошли 40 госпредприятий, которые с апреля по сентябрь равными долями должны пополнить бюджет на общую сумму 52,5 млн рублей.

При этом Гродненская табачная фабрика «Неман» обязана перечислить 30 млн рублей, Беларуськалий — 9 млн, «Белаэронавигация» — 3,9 млн рублей, Минский завод игристых вин — 2,15 млн, Белорусская универсальная товарная биржа — 1,69 млн, Национальный центр обмена трафиком — 1,2 млн.

Государственный целевой бюджетный фонд национального развития образован решением президента в 2005 году в целях реализации наиболее важных экономических и социальных проектов государства. Основным источником формирования фонда являются часть прибыли (дохода) отдельных высокорентабельных госпредприятий сверх части прибыли, перечисляемой в бюджет.

 
 
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Совет министров своим постановлением № 209 установил перечень высокорентабельных организаций, которые должны перечислить часть прибыли за 2019 год в...
 
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