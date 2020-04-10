Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь в апреле ожидает танкеры с азербайджанской и норвежской нефтью Как сообщили в "Белнефтехиме", уже завтра должно прибыть судно в одесский порт Южный от компании Socar. В марте она отправила для Мозырского НПЗ порядка 250 тысяч тонн...

Как сообщили в "Белнефтехиме", уже завтра должно прибыть судно в одесский порт Южный от компании Socar. В марте она отправила для Мозырского НПЗ порядка 250 тысяч тонн углеводородов. А к середине апреля в Клайпеду придет еще один танкер с норвежской нефтью - 85 тысяч тонн. Также в этом месяце есть контракты на поставки нефти из России.