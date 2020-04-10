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Беларусь в апреле ожидает танкеры с азербайджанской и норвежской нефтью
10.04.2020 12:36 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTКак сообщили в "Белнефтехиме", уже завтра должно прибыть судно в одесский порт Южный от компании Socar. В марте она отправила для Мозырского НПЗ порядка 250 тысяч тонн углеводородов. А к середине апреля в Клайпеду придет еще один танкер с норвежской нефтью - 85 тысяч тонн. Также в этом месяце есть контракты на поставки нефти из России.
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Как сообщили в "Белнефтехиме", уже завтра должно прибыть судно в одесский порт Южный от компании Socar. В марте она отправила для Мозырского НПЗ порядка 250 тысяч тонн...
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