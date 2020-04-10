Соревнование. Кто победит?

Источник материала: Ивьевский край





Ивьевским районным исполнительным комитетом принято решение об организации районного соревнования на период проведения весенних полевых работ, заготовки кормов и уборки сельскохозяйственных культур урожая 2020 года, утверждена Инструкция о районном соревновании.

Районное соревнование на период проведения весенних полевых работ, заготовки кормов и уборки сельскохозяйственных культур урожая 2020 года направлено на повышение производительности труда, эффективное использование имеющихся материальных и денежных ресурсов, в целях сокращения сроков выполнения работ и недопущения потерь при проведении сельскохозяйственных работ.

В районном соревновании среди работников сельскохозяйственных организаций принимают участие и могут быть признаны победителями трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, водители транспортных средств, звенья (бригады) операторов зерносушильных установок, занятые на уборке сельскохозяйственных культур урожая 2020 года.

Победители районного соревнования среди сельскохозяйственных организаций награждаются: дипломами Ивьевского районного исполнительного комитета, денежными премиями по условиям соревнования.

Победители районного соревнования среди трактористов- машинистов сельскохозяйственного производства, водителей транспортных средств, звеньев (бригад) операторов зерносушильных установок награждаются Грамотой управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома и районной организации Белорусского профессионального союза работников АПК, денежными премиями по условиям соревнования.

К участию в районном соревновании не допускаются сельскохозяйственные организации, у которых за отчетный период имеются случаи травматизма на производстве со смертельным и тяжелым исходом при наличии нарушения со стороны нанимателя, работники сельскохозяйственных организаций, допустившие нарушения трудовой и технологической дисциплины, правил охраны труда.

Победителем районного соревнования среди сельскохозяйственных организаций на период проведения заготовки кормов признается организация, набравшая наибольшее количество баллов по итогам заготовки кормов, но не менее 70. Сельскохозяйственной организации, набравшей наибольшее количество баллов, присуждается первое место с вручением Диплома райисполкома и денежной премии в сумме 30 базовых величин. Определение победителей соревнования производится по таким показателям, как наивысшие темпы роста объемов заготовки кормов к среднему уровню предшествующих трех лет, наибольший выход заготовленных кормов в кормовых единицах с балло-гектара сельскохозяйственных угодий, лучшие показатели заготовки кормов из травянистой растительности в расчете на одну условную голову скота (для общественного поголовья), наибольший показатель по плотности крупного рогатого скота на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий, наибольший удельный вес кормов 1 класса качества в общем объеме всех проверенных травяных кормов по данным на 1 ноября.

Победителем районного соревнования на уборке зерновых культур среди сельскохозяйственных организаций района признается организация, набравшая наибольшее количество баллов по итогам уборки зерновых, зернобобовых культур и кукурузы на зерно, но не менее 70. Уборка семян гречихи засчитывается в общий объем намолота зерновых культур по средней урожайности по зерновым культурам. Сельскохозяйственной организации, набравшей наибольшее количество баллов, присуждается первое место с вручением Диплома райисполкома и денежной премии в сумме 30 базовых величин. Определение победителей соревнования производится по следующим показателям: максимальный темп роста валового сбора зерна в сравнении с валовым сбором предыдущих трех лет (в весе после доработки), максимальный объем производства зерна с балло-гектара посевной площади (в весе после доработки), наибольший процент выполнения плана государственных закупок по реализации зерна, наибольший процент выполнения плана засыпки семян под полную потребность для сева озимых и яровых культур, наибольший процент уборки соломы от всей обмолоченной площади по организации по данным на 1 октября.

Победителями районного соревнования по итогам проведения весенних полевых работ среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства с вручением Грамоты управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома и районной организации Белорусского профессионального союза работников АПК, денежных премий по следующим категориям:

трактористы-машинисты на севе зерновых культур, сахарной свеклы и кукурузы, которые обеспечили на 1 июня максимальную выработку в условных эталонных гектарах при условии соблюдения технологии выполнения работ;

трактористы-машинисты на погрузке органических и минеральных удобрений, которые обеспечили на 1 июня максимальную выработку в условных эталонных гектарах при условии соблюдения технологии выполнения работ;

трактористы-машинисты на внесении минеральных удобрений, которые обеспечили на 1 июня максимальную выработку в условных эталонных гектарах при условии соблюдения технологии выполнения работ;

трактористы-машинисты на внесении средств защиты растений, которые обеспечили на 1 июня максимальную выработку в условных эталонных гектарах при условии соблюдения технологии выполнения работ;

трактористы-машинисты в возрасте до 31 года, которые обеспечили на 1 июня максимальную выработку в условных эталонных гектарах при условии соблюдения технологии выполнения работ.

Победителями районного соревнования на период проведения заготовки кормов среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, водителей транспортных средств с вручением Грамоты управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома и районной организации Белорусского профессионального союза работников АПК, денежных премий признаются:

трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, занятые на уборке кормов, которые обеспечили на 1 ноября максимальную выработку (заготовку травяных кормов в пересчете в зеленую массу), в расчете на условный кормоуборочный комбайн, с учетом срока его эксплуатации, при соблюдении технологии выполнения работ;

трактористы-машинисты на косьбе трав, которые обеспечили на 1 ноября максимальную выработку в условных эталонных гектарах при условии соблюдения технологии выполнения работ;

водители транспортных средств, которые обеспечили на 1 ноября максимальный объем перевозки травяных кормов (в пересчете в зеленую массу), в расчете на 1 кубический метр емкости кузова транспортного средства.

Победителями районного соревнования на уборке маслосемян рапса, зерновых и зернобобовых культур, кукурузы на зерно с вручением Грамоты управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома и районной организации Белорусского профессионального союза работников АПК, денежных премий признаются:

трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, которые обеспечили максимальный условный намолот зерна на комбайн, при условии соблюдения технологии выполняемых работ;

водители автомобилей, которые обеспечили максимальный объем перевозки зерна от комбайнов в расчете на условный автомобиль;

(Трактористам-машинистам сельскохозяйственного производства и водителям, занятым на уборке и перевозке семян рапса и крестоцветных культур, гречихи, кукурузы на зерно, объемы их намолота и перевозки засчитываются в общие объемы намолота и перевозки зерновых культур с коэффициентом 1,0, объемы намолота и перевозки семян многолетних трав засчитываются в общие объемы намолота и перевозки зерновых культур с повышающим коэффициентом 1,5);

победителем районного соревнования на очистке и сушке маслосемян рапса, зерновых и зернобобовых культур, кукурузы на зерно с вручением Грамоты управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома и районной организации Белорусского профессионального союза работников АПК, денежных премий признается звено (бригада) операторов зерносушильной установки за достижение максимального показателя по условному количеству обработанных зерносушильной установкой маслосемян рапса и семян крестоцветных культур, зерна колосовых и зернобобовых культур, кормовых зерновых и зернобобовых культур, гречихи, семян многолетних трав в тоннах на одну условную зерносушильную установку с учетом срока ее эксплуатации при высоком качестве работ.

Победителями районного соревнования по итогам проведения уборки картофеля с вручением Грамоты управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома и районной организации Белорусского профессионального союза работников АПК, денежных премий признаются трактористы-машинисты на уборке картофеля, которые обеспечили максимальную выработку в условных эталонных гектарах при условии соблюдения технологии выполнения работ.

Победителями районного соревнования по итогам проведения уборки сахарной свеклы с вручением Грамоты управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома и районной организации Белорусского профессионального союза работников АПК, денежных премий признаются трактористы-машинисты на уборке сахарной свеклы, которые обеспечили максимальную выработку (тонн убранной сахарной свеклы) при условии соблюдения технологии выполнения работ.

Итоги районного соревнования будут подведены по окончании уборки сельскохозяйственных культур. Для подведения итогов районного соревнования используются данные оперативной, статистической и бухгалтерской отчетности.