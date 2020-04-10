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От $3,2 тысячи за 13,5 сотки. Михановичский сельсовет выставил на продажу 19 земельных участков

10.04.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В газете «Звязда» опубликован анонс предстоящих электронных торгов, которые пройдут 15 мая на площадке «БУТБ-Имущество». На аукцион выставлены 19 лотов, расположенные в Михановичском сельсовете. Смотрим, где они расположены и по какой цене «стартуют».

От ,2 тысячи за 13,5 сотки. Михановичский сельсовет выставил на продажу 19 земельных участков
Фото использовано для иллюстрации

Самый дешевый лот аукциона, который состоится 15 мая, расположен в деревне с романтичным названием Дубовый лес. За 13,5 соток организатор торгов просит 8 тысяч рублей. Из коммуникаций на участке есть свет, газ, вода и даже подъезд к участку. Столь невысокая цена обусловлена относительной удаленностью от столицы: до МКАДа Яндекс.Карты нарисовали минимум 26 км. 

Дороже всего оцениваются участки в аг. Чуриловичи. Здесь выставлены на торги 6 земельных участков, все по начальной цене 30 тысяч рублей. За эти деньги предлагаются земельные наделы площадью от 14 до 15 соток, при этом ни у одного нет подведенных коммуникаций. В условиях аукциона указано, что где-то «есть электроснабжение, а подключение к инженерным коммуникациям возможно после получения технических условий в соответствующих специализированных организациях», а где-то, например, указано: «Имеется возможность подключения к сетям электроснабжения, подъезд к участку осуществляется с улицы местного значения. В настоящее время ведётся проектирование и строительство газопровода за счет собственных средств граждан (кооператив по газификации). Подключение к инженерным коммуникациям возможно после получения технических условий в соответствующих специализированных организациях». В общем, если будет желание участвовать в торгах по этим лотам — внимательно читайте условия. 

Еще 8 лотов продаются в деревне Алексеевка. Здесь покупателем предлагаются земельные наделы от 11 до 14,5 соток, везде есть подведенные коммуникации. Стартовая цена самого дешевого участка здесь — 19,8 тысяч рублей, самого дорогого — 23,9 тысяч рублей. 

Ниже представлены все выставленные на торги лоты:

От ,2 тысячи за 13,5 сотки. Михановичский сельсовет выставил на продажу 19 земельных участков
От ,2 тысячи за 13,5 сотки. Михановичский сельсовет выставил на продажу 19 земельных участков

 
Теги: Минск
 
 
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В газете «Звязда» опубликован анонс предстоящих электронных торгов, которые пройдут 15 мая на площадке «БУТБ-Имущество». На аукцион выставлены 19 лотов,...
 
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