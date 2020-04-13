Почему развернулась закулисная борьба за главного лоббиста европейского бизнеса в Беларуси

Источник материала: Tut.by

В Беларуси уже более 10 лет существует Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Эта структура лоббирует интересы ряда иностранных компаний на белорусском рынке. Однако после того, как в 2019 году Дирк Шубель стал послом Евросоюза в Беларуси, он стал вынашивать идею еще одной подобной организации. Причем, именно новое объединение должно получить статус фаворита в диалоге европейского бизнеса с белорусскими властями. Такой расклад не понравился руководству АЕБ.



Фото: aebbel.by

Чем занимается АЕБ?

Ассоциация европейского бизнеса была зарегистрирована в Минске в 2009 году.

— Идея создать такой бизнес-союз появилась, когда я работал в Украине, — говорит председатель АЕБ Андрей Мицкевич. — На первом этапе много времени заняла регистрация организации и другие оргвопросы. Плюс к этому после выборов 2010 года Беларусь оказалась под санкциями Евросоюза, что тоже затормозило процесс.

Реальную деятельность АЕБ начала в 2012 году. Членами ассоциации являются белорусские подразделения таких известных компаний как British American Tobacco, JTI, PepsiCo, Coca-Cola, Philips, BASF, Syngenta, ADAMA, а также белорусские фирмы: Бизнес-школа ИПМ, «Офис Солюшнз», Вокруг Света, «Милкавита» и другие.

На начальном этапе Ассоциация финансировалась Андреем Мицкевичем, постепенно переходя на самофинансирование за счет членских взносов.

Мицкевич в конце 90-х годов работал в организациях Управления делами президента. Однако со временем «не увидел перспектив для развития», поэтому ушел на вольные хлеба. Сейчас его Bryce Holding специализируется на продажах нефтепродуктов, удобрений и оказании услуг в сфере логистики, финансирования торговых проектов, GR (развитие отношений с госструктурами).

Основными направлениями АЕБ в Беларуси стали «адаптация зарубежных компаний к белорусскому рынку», «обеспечение информационно-аналитической и экспертной поддержки», «улучшение бизнес-климата в Беларуси через конструктивный диалог европейских, национальных компаний и государства».

Ассоциация также привлекает средства международных доноров для реализации социально значимых экономических и социальных инициатив своих членов. В частности, были реализованы проекты по снижению безработицы, переработке отходов молочных предприятий, налаживанию диалога между бизнесом и властью.

АЕБ входит в состав Координационного совета проекта международной технической помощи «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь» и общественно консультативных советов при многих министерствах и ведомствах.

— Ассоциация защищает интересы своих членов при внесении изменений в законодательство и решении важных для бизнеса вопросов. Это работает следующим образом. Члены Ассоциации могут инициировать рассмотрение волнующего их вопроса в отраслевых комитетах АЕБ. По результатам работы комитета Ассоциация направляет позицию непосредственно в государственные органы. Также члены АЕБ формируют коллективное мнение для участия в общественных консультативных советах, — говорит Мицкевич.

Почему посол ЕС в Минске взялся за бизнес?

С конца прошлого года глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель занялся вопросом создания новой европейской бизнес-ассоциации в Минске. Было проведено много встреч, начала формирования новая команда. Уже поданы документы на регистрацию новой ассоциации в Минюст.



Дирк Шубель родился в 1965 году в Восточной Германии, однако большую часть жизни прожил в ФРГ. В Брюсселе он работал над включением Венгрии в ЕС. После этого он работал в представительстве Еврокомиссии в Украине и возглавлял представительство ЕС в Молдове. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Установление в Беларуси ассоциации европейского бизнеса, которая бы могла стать частью Всемирной сети европейских бизнес-организаций (EBO Worldwide Network) и активно способствовать развитию торгово-экономических отношений ЕС и Беларуси — один из приоритетов первого года работы посла Европейского союза в Беларуси Дирка Шубеля, говорится в ответе представительства ЕС в Минске TUT.BY.

Экономическая дипломатия — ключевая часть мандата каждого из 142 представительств Евросоюза в третьих странах. «Г-н Шубель был свидетелем становления Ассоциации европейского бизнеса в Украине, а в Республике Молдова, в своей роли главы представительства Европейского союза в этой стране, активно способствовал созданию Ассоциации европейского бизнеса», отметили в офисе ЕС в Минске.

В представительстве Евросоюза утверждают, что «многие европейские компании, работающие в Беларуси, посольства и бизнес-клубы стран ЕС заинтересованы в участии в этой инициативе».

Основная задача любой ассоциации европейского бизнеса — «содействовать конструктивному диалогу и достижению консенсуса между частным сектором и правительством в решении наиболее насущных задач развития частного сектора и улучшения делового климата в стране».

Предполагается, что новая европейская бизнес-ассоциация будет существовать в основном благодаря членским взносам, но также может «предоставлять платные услуги и подавать заявки на финансирование в рамках международных программ сотрудничества, в том числе программ, реализуемых на средства Европейского союза».

«Ассоциации европейского бизнеса всегда открыты к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами и партнерами и не ставят перед собой задачи конкурировать с какими бы то ни было иными организациями бизнеса», — говорится в ответе на вопрос по поводу взаимоотношений с бизнес-союзом Андрея Мицкевича.

Собеседник TUT.BY в одной из европейских компаний считает, что «идет борьба за гранты международных организаций». «Шубелю не нравится, как работает АЕБ, что она завязана на несколько бизнесменов. Он считает, что ассоциация проводит не очень много мероприятий. Надо более активно сотрудничать с белорусским правительством, расширять возможности сотрудничестве между странами. С другой стороны, Андрея [Мицкевича] тоже можно понять, что его оставляют не у дел. Он потратил много времени на все это», — сказал собеседник.

Зачем плодить ассоциации?

Андрей Мицкевич считает, что создание новой организации с аналогичным названием, целями и задачами обесценивает деловую репутацию АЕБ и ее многолетний опыт работы.





— Данные действия нивелируют результаты нашей многолетней кропотливой деятельности по выстраиванию доверительных и конструктивных отношений между АЕБ и министерствами и ведомствами Беларуси в интересах членов ассоциации, — говорит Мицкевич.

Он подчеркивает, что АЕБ не единожды обращалась к представительству Европейского союза в Беларуси с ходатайством о сотрудничестве и получении письма поддержки для вхождения в состав Всемирной сети европейских бизнес-организаций. Данным статусом, согласно требованиям EBO Worldwide Network, может быть наделена лишь одна организация от каждой страны.

— Мы направляли ходатайства и в 2014 году, когда офис ЕС в Минске возглавила Майра Мора, и в 2015 году — когда назначили Андреа Викторин, и к Дирку Шубелю в 2019 году. Также обращались напрямую в центральный офис Всемирной сети европейских бизнес-организаций в 2017 и 2019 годах, но не получали ответа на наши запросы, — утверждает председатель АЕБ.

Андрей Мицкевич считает, что если европейских партнеров что-то смущает в деятельности ассоциации, то возможно «проведение независимого аудита деятельности АЕБ за весь период существования; реформирование структуры АЕБ; введение должности СЕО, с назначением на нее гражданина ЕС; переизбрание председателя ассоциации и наблюдательного совета». Однако данные предложении не были поддержаны.

— Я никогда не держался за место председателя АЕБ, — подчеркивает Андрей Мицкевич. — Члены нашей ассоциации встречались с Дирком Шубелем. Каждый раз он подтверждал намерение создать ассоциацию «с нуля», потому что мы все делаем неправильно и у нас якобы есть некая связь с Администрацией президента. Мне было лишь предложено стать членом новой ассоциации. Странно, что посол ЕС в Минске не хочет перенимать тот опыт и те наработки, которые уже есть у нашей ассоциации и желает впустую тратить деньги европейских налогоплательщиков на повторение уже пройденного нами пути. У нас со многими министерствами установлены хорошие отношения, мы участвует в ОКС. Мы абсолютно открыты к разным предложениям. Мне кажется, что Дирку Шубелю как чиновнику просто очень сложно признать, что АЕБ 10 лет существовала, а Евросоюз для этого ничего не сделал.

Что думают в МИД Беларуси?

Во внешнеэкономическом ведомстве не усмотрели «причин для озабоченности в планах создания в Беларуси нового объединения европейских компаний и организаций, которое будет субъектом белорусского законодательства и иметь те же права и обязанности, что и другие структуры с аналогичным юридическим статусом». «Пример Украины, где создано и действует несколько объединений с похожими наименованиями, целями и задачами, является тому подтверждением», говорится в ответе МИД Беларуси на обращение Андрея Мицкевича. В то же время сотрудничество существующих и новых бизнес-объединений, по мнению МИД, способствовало бы большей эффективности каждого из них.

В МИД Беларуси приветствовали бы создание эффективной, активно работающей общественной структуры, которая объединяла бы на паритетной основе бизнес-сообщества Республики Беларусь и Европейского союза и способствовала бы развитию торгового, инвестиционного и делового сотрудничества, заключению и реализации отраслевых соглашений, осуществлению прикладных взаимовыгодных проектов.

Такое объединение, которое на практике подтвердило бы свою результативность и реальный вклад в продвижение белорусско-европейских экономических связей, будет пользоваться заслуженным авторитетом и поддержкой государственных институтов, считают в МИД Беларуси.