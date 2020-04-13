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Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам на торгах БВФБ
13.04.2020 11:38 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБелорусский рубль четвертую сессию укрепляется к основным валютам на торгах в Минске и возвращается на позиции трехнедельной давности. На завтра установлены такие официальные курсы. Доллар США 2,4752. Евро 2,706. Рубль России также стал дешевле: 3,3571 за 100 российских по Нацбанку на завтра.
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Белорусский рубль четвертую сессию укрепляется к основным валютам на торгах в Минске и возвращается на позиции трехнедельной давности. На завтра установлены...
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