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Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам на торгах БВФБ

13.04.2020 11:38 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Белорусский рубль четвертую сессию укрепляется к основным валютам на торгах в Минске и возвращается на позиции трехнедельной давности. На завтра установлены такие официальные курсы. Доллар США 2,4752. Евро 2,706. Рубль России также стал дешевле: 3,3571 за 100 российских по Нацбанку на завтра. 
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский рубль четвертую сессию укрепляется к основным валютам на торгах в Минске и возвращается на позиции трехнедельной давности. На завтра установлены...
 
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