ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Учеба - свет. Компания главы совета директоров Бизнес-школы ИПМ отбилась от иска на 40 млн долларов

13.04.2020 09:38 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Почти 40 млн долларов в эквиваленте заявляла в своем иске к компании «СМИТ-Ярцево» один из крупнейших производителей энергии на российском Дальнем Востоке «РАО «Энергетические системы Востока». Однако белорусским учредителям ответчика, среди которых председатель совета директоров Бизнес-школы ИПМ Сергей Павлюк, решением Арбитражного суда Москвы присуждена только неустойка в размере около 350 тыс. долларов. И они имеют право обжаловать этот вердикт.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Судебный процесс, который мог завершиться рекордной для белорусских бизнесменов суммой выплат, стал следствием выигранного в середине 2017 года «СМИТ-Ярцево» тендера по созданию распределительной энергетической инфраструктуры в Хабаровском крае.

Еще в 2012 году Владимир Путин подписал указ о создании на Дальнем Востоке новых генерирующих мощностей. В его развитие предполагалось построить четыре крупных энергообъекта, включая запланированную вначале к вводу в 2016 году ТЭЦ в городе Советская Гавань.

Строительство ТЭЦ, включая возведение тепловой магистрали от станции к городу, началось только в этом самом 2016 году. Началось неудачно. Уже в 2017 году заказчик в лице РАО «ЭС Востока» (входит в корпорацию «РусГидро») был вынужден отстранить от работ и генподрядчика на сооружение ТЭЦ, и подрядчика по строительству распределительной сети. Начался поиск замены. И по итогам новых тендерных торгов контракт стоимостью 2,26 млрд российских рублей (позднее сумма будет несколько пересмотрена) на строительство магистральной тепловой сети от ТЭЦ до тепловых пунктов потребителей получила компания «СМИТ-Ярцево» .

«СМИ-Ярцево» входит в белорусско-российскую Группу компаний «СМИТ», которая на своих предприятиях в Могилеве и Ярцево выпускает теплоизолированные трубопроводы и оказывает услуги по их монтажу. Владельцами ГК «СМИТ» являются белорусы братья Сергей и Евгений Павлюки и их партнер Дмитрий Марченко. Они начинали бизнес в конце 1990-х в Беларуси, а потом создали дополнительные мощности, ориентированные на российских потребителей, в городе Ярцево. Сергей Павлюк известен еще и тем, что возглавляет совет директоров Бизнес-школы ИПМ — главного учебного заведения Беларуси для предпринимателей и менеджеров.

По условиям контракта, заключенного между РАО «ЭС Востока» и «СМИТ-Ярцево» в 2017 году, завершить строительство тепловой магистрали предполагалось к концу 2018 года. В местной прессе весной 2018 года появилась заметка, что «СМИТ-Ярцево» начала строительно-монтажные работы и планирует освоить основные объемы к концу 2018 года.

Опубликованная информация на тот момент — редкий позитив по этой стройке. В 2018 году, по оценке Счетной палаты России, готовность самой ТЭЦ составляла всего 40%, сроки ее сдачи сначала были перенесены на 2019 год, а потом на 2020 год. На выездных инспекциях Министерства энергетики России говорилось о рисках ввести объект только в 2021 году. В начале этого года правительство Хабаровского края сообщило, что готовность ТЭЦ в Советской Гавани составляет 90%.

Каким образом возник спор между «РАО ЭС Востока» и «СМИТ-Ярцево» «об объеме и сроках выполнения работ», в судебных документах подробно не сообщается. Мы попытались прокомментировать ситуацию у руководства «СМИТ-Ярцево», но не получили обратной связи.

Из судебных документов следует, что в конце 2019 году у РАО «ЭС Востока» возникли вопросы по срокам выполнения работ белорусским подрядчиком, и на этом основании заказчик обратился в Арбитражный суд Москвы с фактическим требованием возврата всей суммы контракта — 2,56 млрд российских рублей. «СМИТ-Ярцево» подала ответный иск в Арбитражный суд Северо-Западного округа, в котором настаивала на выполнении своих обязательств «в полном объеме» и «без просрочки выполнения работ» и поэтому — «на недействительность требований» заказчика. В марте этого года Арбитражный суд Северо-Западного округа полностью поддержал иск белорусского предприятия, а коллеги из Москвы отказали РАО «ЭС Востока» по всей сумме и присудили белорусам только неустойку в 25,2 млн российских рублей.

Таким образом иск РАО «ЭС Востока» к «СМИТ-Ярцево» не стал новым рекордом по сумме выплат в практике судебных инстанций двух союзных государств. Пока рекорд принадлежит «Альфа-Банку» и «энергетику» с белорусской стороны — «Брестэнерго». В 2012 году россияне истребовали в судебном порядке 18,5 млн долларов основных средств, процентов и прочих выплат по своей кредитной линии, которую из-за экономического кризиса не смогли вернуть белорусские энергетики.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судебный процесс, который мог завершиться рекордной для белорусских бизнесменов суммой выплат, стал следствием выигранного в середине 2017 года «СМИТ-Ярцево»...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Почему развернулась закулисная борьба за главного лоббиста европейского бизнеса в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
13.04.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика