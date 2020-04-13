Учеба - свет. Компания главы совета директоров Бизнес-школы ИПМ отбилась от иска на 40 млн долларов

Источник материала: Tut.by

Почти 40 млн долларов в эквиваленте заявляла в своем иске к компании «СМИТ-Ярцево» один из крупнейших производителей энергии на российском Дальнем Востоке «РАО «Энергетические системы Востока». Однако белорусским учредителям ответчика, среди которых председатель совета директоров Бизнес-школы ИПМ Сергей Павлюк, решением Арбитражного суда Москвы присуждена только неустойка в размере около 350 тыс. долларов. И они имеют право обжаловать этот вердикт.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Судебный процесс, который мог завершиться рекордной для белорусских бизнесменов суммой выплат, стал следствием выигранного в середине 2017 года «СМИТ-Ярцево» тендера по созданию распределительной энергетической инфраструктуры в Хабаровском крае.

Еще в 2012 году Владимир Путин подписал указ о создании на Дальнем Востоке новых генерирующих мощностей. В его развитие предполагалось построить четыре крупных энергообъекта, включая запланированную вначале к вводу в 2016 году ТЭЦ в городе Советская Гавань.

Строительство ТЭЦ, включая возведение тепловой магистрали от станции к городу, началось только в этом самом 2016 году. Началось неудачно. Уже в 2017 году заказчик в лице РАО «ЭС Востока» (входит в корпорацию «РусГидро») был вынужден отстранить от работ и генподрядчика на сооружение ТЭЦ, и подрядчика по строительству распределительной сети. Начался поиск замены. И по итогам новых тендерных торгов контракт стоимостью 2,26 млрд российских рублей (позднее сумма будет несколько пересмотрена) на строительство магистральной тепловой сети от ТЭЦ до тепловых пунктов потребителей получила компания «СМИТ-Ярцево» .

«СМИ-Ярцево» входит в белорусско-российскую Группу компаний «СМИТ», которая на своих предприятиях в Могилеве и Ярцево выпускает теплоизолированные трубопроводы и оказывает услуги по их монтажу. Владельцами ГК «СМИТ» являются белорусы братья Сергей и Евгений Павлюки и их партнер Дмитрий Марченко. Они начинали бизнес в конце 1990-х в Беларуси, а потом создали дополнительные мощности, ориентированные на российских потребителей, в городе Ярцево. Сергей Павлюк известен еще и тем, что возглавляет совет директоров Бизнес-школы ИПМ — главного учебного заведения Беларуси для предпринимателей и менеджеров.

По условиям контракта, заключенного между РАО «ЭС Востока» и «СМИТ-Ярцево» в 2017 году, завершить строительство тепловой магистрали предполагалось к концу 2018 года. В местной прессе весной 2018 года появилась заметка , что «СМИТ-Ярцево» начала строительно-монтажные работы и планирует освоить основные объемы к концу 2018 года.

Опубликованная информация на тот момент — редкий позитив по этой стройке. В 2018 году, по оценке Счетной палаты России, готовность самой ТЭЦ составляла всего 40%, сроки ее сдачи сначала были перенесены на 2019 год, а потом на 2020 год. На выездных инспекциях Министерства энергетики России говорилось о рисках ввести объект только в 2021 году. В начале этого года правительство Хабаровского края сообщило , что готовность ТЭЦ в Советской Гавани составляет 90%.

Каким образом возник спор между «РАО ЭС Востока» и «СМИТ-Ярцево» «об объеме и сроках выполнения работ», в судебных документах подробно не сообщается. Мы попытались прокомментировать ситуацию у руководства «СМИТ-Ярцево», но не получили обратной связи.

Из судебных документов следует, что в конце 2019 году у РАО «ЭС Востока» возникли вопросы по срокам выполнения работ белорусским подрядчиком, и на этом основании заказчик обратился в Арбитражный суд Москвы с фактическим требованием возврата всей суммы контракта — 2,56 млрд российских рублей. «СМИТ-Ярцево» подала ответный иск в Арбитражный суд Северо-Западного округа, в котором настаивала на выполнении своих обязательств «в полном объеме» и «без просрочки выполнения работ» и поэтому — «на недействительность требований» заказчика. В марте этого года Арбитражный суд Северо-Западного округа полностью поддержал иск белорусского предприятия, а коллеги из Москвы отказали РАО «ЭС Востока» по всей сумме и присудили белорусам только неустойку в 25,2 млн российских рублей.

Таким образом иск РАО «ЭС Востока» к «СМИТ-Ярцево» не стал новым рекордом по сумме выплат в практике судебных инстанций двух союзных государств. Пока рекорд принадлежит «Альфа-Банку» и «энергетику» с белорусской стороны — «Брестэнерго». В 2012 году россияне истребовали в судебном порядке 18,5 млн долларов основных средств, процентов и прочих выплат по своей кредитной линии, которую из-за экономического кризиса не смогли вернуть белорусские энергетики.