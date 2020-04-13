Общепит - до 80%, торговля - до 20%. Бизнес оценил потери прибыли и клиентов

Источник материала: Tut.by

Бизнес-союзы собрали данные о том, как отечественные компании закончили март и как оценивают ближайшие месяцы. В марте многие еще надеялись, что пандемия не принесет Беларуси масштабных негативных последствий. Но за несколько недель между проведенными бизнес-ассоциациями опросами в марте и апреле оценка компаниями своих перспектив сильно ухудшилась.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Выездной и внутренний туризм, концертная и выставочная деятельность. Минус 95−98%

Туристические компании признаются, что сезон в этом году для них упущен. Путешествия отменены, и неизвестно, когда они восстановятся, поэтому продажи туров фактически сведены к нулю. Выручка некоторых отраслевых компаний сократилась более чем на 90% к аналогичному периоду 2019 года.

Более 600 отечественных гостиниц не заполнены. Квартиры, сдаваемые на сутки, тоже пустуют. Причина очевидна: люди не путешествуют, рабочие командировки тоже приостановлены.

Массовые мероприятия в стране отменены или перенесены, одни — по рекомендации Минздрава, другие — из соображений безопасности.

Медцентры и стоматологии. Минус 90%

В медцентрах снижается поток клиентов, а стоматологиям Минздрав рекомендовал перенести все профилактическое лечение. Такое ограничение вынуждает некоторые стоматологические центры на время закрыться.

— Уже в апреле многим стоматологическим центрам надо приостановить деятельность. Соответственно, нужно будет думать, что делать с трудовыми ресурсами, — комментирует сопредседатель правления, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского Жанна Тарасевич.

Общепит и игорные заведения. Минус 50−80%

Первыми под удар попали небольшие кафе и бары, особенно находящиеся в регионах. Но снижение спроса не обходит стороной и крупные рестораны. Часть из них смогла наладить доставку, но этот выход опять же работает в крупных городах.

— В точках общественного питания в марте говорили о снижении на 10−20%, а сейчас — более чем на 50%, — говорит Жанна Тарасевич.

В другом бизнес-союзе сообщали о спаде общепита до 80%.

Ощутили спад и казино.

— У нас был игровой туризм, приезжали из России, ОАЭ, Дубая. Сегодня все казино стоят. А это та сфера, которая приносит деньги бюджету, — отмечает председатель высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин.

Реклама, спортсооружения, образование. Минус 40−60%



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

— Начиная с апреля они прогнозируют снижение своей выручки от 40 до 60%. Уже сегодня отказываются от рекламы туризм, гостиницы, организаторы концертов и все отрасли, которые сейчас работают в ноль, — отмечает глава Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского.

Пассажироперевозки. Минус 20−50%

Вслед за остановкой туризма просели пассажирские перевозки, особенно международные.

— По международным пассажирским перевозкам понятно, что [в марте] была нулевая выручка, потому что закрыты границы. Междугородние пассажирские перевозки по итогам марта снизились где-то на 40−50%, пригородные и городские ощущали снижение в районе 20%, — отмечает Жанна Тарасевич.

Рынок недвижимости, автобизнес, торговля непродовольственными товарами. Минус 20%

Люди отказываются от крупных покупок из-за высокой волатильности на валютном рынке и неопределенности по продолжительности кризиса. Количество сделок в недвижимости сократилось.

— В это время по нашему пространству бродят российские риелторы и «перешибают» сделки. В итоге недвижимость переходит из рук в руки, в том числе иностранные, — отмечает Владимир Карягин.

IT. Небольшое снижение спроса

Неожиданно, но ощутили спад спроса даже IT-компании. Из-за закрытия производств на Западе, отмененных сделок, выжидания и замедления многих процессов айтишникам стало поступать меньше заказов.

— Мировая экономика сегодня переходит на стандартные решения. Это увеличивает роль искусственного интеллекта и снижает потребность в услугах IT. Но, может быть, за счет объемов, опыта и льгот, которые имеет наш ПВТ, у них будет держаться спрос, но не взрывной, — рассказывает Владимир Карягин.

Импортеры продуктов питания. Минус 20−40%

— Импортеры, например, чая и кофе ожидают снижения из-за того, что, с одной стороны, не идет отгрузка товара, с другой стороны, вырос курс доллара, а цены при этом можно увеличивать только на 0,5%. Понятно, что предприятия будут вести переговоры с торговыми сетями и другими партнерами для того, чтобы снизить затраты. Потому что отгружать товар себе в убыток смысла нет, — комментирует Жанна Тарасевич.

Усугубляет ситуацию то, что предприятия живут в условиях неопределенности. Не зная планов правительства, не имея достаточно информации о происходящем в стране, они не могут взвесить, какое из решений будет менее болезненным.

— Мы — единственная страна, где бизнес находится в полной неопределенности. Пришло время защитить и поддержать отечественный бизнес. Компании только начали выбираться из последствий кризиса 2015−2016 годов. Новый виток стагнации будет иметь последствия еще два-три года. Это ведь источники доходов бюджета, рабочие места, — говорит Владимир Карягин.

А кто «поднялся»?

В то же время в привычном ритме продолжают работать строительные компании. Более того, строительный сезон они начинают с наращивания числа рабочих, многие из которых по известным причинам не уехали в Польшу и Россию.

Без критических сложностей работают деревообработка, жилищно-коммунальные хозяйства, мебельное производство, производители косметики и продуктов питания.

Начал посевную и активно работает аграрный сектор.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— В мире будут большие выпадения продовольственной корзины. С нашим положением мы можем на этом еще и заработать. У нас же кроме аграрных предприятий есть 3 млн подсобных хозяйств. Потом усилим кооперативы по вывозу, например, фермерской продукции, чтобы поставить ее в страны, где любят нашу продукцию, — делится Владимир Карягин.

Приведенные данные не являются репрезентативными. Они приведены, исходя из оценок представителей некоторых компаний, принявших участие в экспертных опросах. Кроме этого, оценки на ближайшие месяцы сделаны в отсутствие информации о мерах поддержки со стороны правительства.