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На торгах 13 апреля рубль снова укрепился к трем валютам
13.04.2020 13:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 13 апреля прошли очередные торги валютами. Доллар продолжил снижение к рублю после договоренностей стран ОПЕК+ о
Доллар упал на BYN 0,0139 — до 2,4613 рубля.
Евро подешевел на BYN 0,0097 — до 2,6963 рубля.
Российский рубль опустился на BYN 0,0097 — до 3,3474 белорусского рубля за 100 российских рублей.
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 13 апреля прошли очередные торги валютами. Доллар продолжил снижение к рублю после договоренностей стран ОПЕК+ о снижении...
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