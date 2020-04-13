На торгах 13 апреля рубль снова укрепился к трем валютам

Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 13 апреля прошли очередные торги валютами. Доллар продолжил снижение к рублю после договоренностей стран ОПЕК+ о снижении добычи нефти, что должно поддержать цены на нее.

Доллар упал на BYN 0,0139 — до 2,4613 рубля.

Евро подешевел на BYN 0,0097 — до 2,6963 рубля.

Российский рубль опустился на BYN 0,0097 — до 3,3474 белорусского рубля за 100 российских рублей.

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