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На прибыль не вышли, долги растут. Как закончили год модернизированные цементники
13.04.2020 13:54 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Весь год государство не забывало про своих модернизированных, но все еще проблемных производителях цемента: обеспечило
По данным Белстата, выпуск цемента в 2019 году вырос на 4,6% по сравнению с 2018 годом до 4,7 млн тонн. Все три цементных завода увеличили выручку от реализации и сократили убытки, нарастив при этом долгосрочные обязательства, в том числе — по кредитам и займам.
По данным бухгалтерских балансов,
У «Белорусского цементного завода» чистый убыток составил 8,9 млн рублей против 86 млн рублей в 2018-м, выручка от реализации товаров выросла на 10% до 273,6 млн рублей. При этом долгосрочные кредиты и займы увеличились в 2,6 раза до 116,4 млн рублей. Среднесписочная численность работающих осталось практически на уровне 2018 года (2355 человек).
«Кричевцементношифер» по итогам 2019 года увеличил выручку от реализации на 9,6% 236,1 млн рублей, но получил чистый убыток 17,345 млн рублей против 157 млн рублей в 2018-м. При этом убыток от текущей деятельности составил 5 млн рублей против прибыли 29,3 млн рублей в прошлом году. Долгосрочные кредиты и займы выросли в 11 раз до 457,1 млн рублей. Среднесписочная численность работающих составила 2149 человек, практически не изменившись.
Как ранее сообщалось, в 2007−2008 годах, в разгар строительного бума, в Беларуси был дефицит цемента. Поэтому власти решили увеличить мощности, модернизировав действующие три завода. Техперевооружение было частично профинансировано за счет ресурсов Экспортно-импортного банка Китая, генподрядчиком выступила китайская компания CITIC Construction. В целом модернизация цементной отрасли в 2008−2013 годах обошлась в 1,2 млрд долларов.
На прошлогоднем совещании у президента озвучивалось, что
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Весь год государство не забывало про своих модернизированных, но все еще проблемных производителях цемента. Но по итогам прошлого года выбраться из убыткам...
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