На прибыль не вышли, долги растут. Как закончили год модернизированные цементники

Источник материала: Tut.by

Весь год государство не забывало про своих модернизированных, но все еще проблемных производителях цемента: обеспечило финансовую поддержку и ввело лицензирование импортной продукции , а недавно помогло и с загрузкой и сбытом продукции трех белорусских заводов, обязав госпотребителей цемента обеспечить «равномерную его выборку в течение 2020 года». Но по итогам прошлого года выбраться из убыткам заводам не удалось. Чистый убыток трех заводов составил 53,3 млн рублей, заметно снизившись по сравнению с 2018 годом.



Фото: cementby.com

По данным Белстата, выпуск цемента в 2019 году вырос на 4,6% по сравнению с 2018 годом до 4,7 млн тонн. Все три цементных завода увеличили выручку от реализации и сократили убытки, нарастив при этом долгосрочные обязательства, в том числе — по кредитам и займам.

По данным бухгалтерских балансов, опубликованных Единым порталом финансового рынка, ОАО «Красносельскстройматериалы» увеличил выручку от реализации товаров на 22,6% по сравнению с 2018 годом до 256,9 млн рублей. Чистый убыток предприятия составил 27,075 млн рублей против 123,174 млн в 2018 году. Среднесписочная численность работников снизилась на 9,5% до 2 478 человек, а долгосрочные обязательства по кредитам и займам выросли в 1,7 раза до 114 млн рублей.

У «Белорусского цементного завода» чистый убыток составил 8,9 млн рублей против 86 млн рублей в 2018-м, выручка от реализации товаров выросла на 10% до 273,6 млн рублей. При этом долгосрочные кредиты и займы увеличились в 2,6 раза до 116,4 млн рублей. Среднесписочная численность работающих осталось практически на уровне 2018 года (2355 человек).

«Кричевцементношифер» по итогам 2019 года увеличил выручку от реализации на 9,6% 236,1 млн рублей, но получил чистый убыток 17,345 млн рублей против 157 млн рублей в 2018-м. При этом убыток от текущей деятельности составил 5 млн рублей против прибыли 29,3 млн рублей в прошлом году. Долгосрочные кредиты и займы выросли в 11 раз до 457,1 млн рублей. Среднесписочная численность работающих составила 2149 человек, практически не изменившись.

Как ранее сообщалось, в 2007−2008 годах, в разгар строительного бума, в Беларуси был дефицит цемента. Поэтому власти решили увеличить мощности, модернизировав действующие три завода. Техперевооружение было частично профинансировано за счет ресурсов Экспортно-импортного банка Китая, генподрядчиком выступила китайская компания CITIC Construction. В целом модернизация цементной отрасли в 2008−2013 годах обошлась в 1,2 млрд долларов. Реализация масштабного проекта позволила увеличить совокупные мощности белорусской цементной индустрии до 9 млн тонн в год. Однако отрасль переживала кризисные явления. Беларуси столько цемента было не нужно, а продукт получался все равно довольно дорогим. В итоге заводы терпят убытки, имея серьезную долговую нагрузку.

На прошлогоднем совещании у президента озвучивалось, что су ммарные убытки трех цементных заводов в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросли более чем в два раза и составили 220 млн рублей. Задолженность по кредитам и займам — более 1 млрд долларов.