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Широкая денежная масса в Беларуси за март выросла на 8,8%

14.04.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Широкая денежная масса в Беларуси за март выросла на 8,8%

Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 апреля составила Br52,63 млрд, увеличившись по сравнению с показателем на 1 марта на 8,8%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального банка.

Объем наличных денег в обороте за март уменьшился до Br3,535 млрд (на 2%).

Переводные депозиты уменьшились на 8,1% до Br5,342 млрд. При этом переводные депозиты физлиц снизились на 14,7% и составили на 1 апреля Br2,647 млрд, депозиты юрлиц снизились на 0,3% до Br2,694 млрд.

Денежная масса в национальном определении сложилась на уровне Br18,303 млрд, уменьшившись за март на 4,1%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за март снизился до Br1,51 млрд (на 5%).

Рублевая денежная масса на 1 апреля составила Br19,813 млрд и уменьшилась за прошлый месяц на 4,2%.

Депозиты в иностранной валюте увеличились на 20,1% до Br31,216 млрд.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за март снизился до Br1,496 млрд (на 8,9%).

https://www.belta.by/

 
 
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Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 апреля составила Br52,63...
 
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